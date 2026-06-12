Preoţii îndeamnă la „discernământ şi apărare a valorilor creştine”, considerând că manifestările publice de tipul Bucharest Pride „pot accentua confuzia valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic şi de instabilitate socială”.

„În misiunea sa de păstrare şi transmitere a învăţăturii creştine, Biserica Ortodoxă Română mărturiseşte că familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, pentru a da naştere la copii, reprezintă un dar şi o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieţii comunitare şi a formării tinerelor generaţii. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învăţătură poate fi privită cu îngrijorare şi neacceptare”, se arată într-un comunicat de presă al Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Potrivit sursei citate, având convingerea că pacea socială şi respectul reciproc sunt esenţiale pentru binele comun al societăţii, Patriarhia Română reaminteşte că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la „accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic şi de instabilitate socială”.

„Totodată, din grijă pastorală concretă, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creştinilor ortodocşi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune şi respect faţă de demnitatea fiecărei persoane. Nu susţinem şi nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violenţă, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În faţa provocărilor actuale, îndemnăm clerul şi credincioşii mireni să intensifice rugăciunea şi să cultive valorile credinţei creştine în familie, în parohie şi societate”, se mai arată în documentul citat.

Marşul Bucharest Pride este programat să aibă loc sâmbătă, 13 iunie, începând cu ora 17:00, pe Calea Victoriei, înspre Bulevardul Naţiunile Unite, urmând ca manifestarea să se încheie cu un concert în Parcul Izvor.