Maximele pleacă de la -6 grade în nordul Moldovei și ajung la 11 grade în Banat și în Crișana.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme închisă, câteva ninsori slabe și un vânt mai activ în Delta Dunării și pe litoral. Temperaturile scad accentuat. După cele 6...7 grade de duminică, astăzi maximele nu mai trec de 1 grad.

Vremea în Moldova

Vremea se răcește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Temperaturile rămân negative toată ziua. O să fie înnorat și o să ningă puțin. La noapte se vor atinge chiar și -9 grade în această zonă.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se înnorează. Apar câteva ninsori - mai ales în zona montană, iar temperaturile scad simțitor. Se vor atinge -6 grade pe la amiază. După lăsarea nopții se instalează gerul, iar mâine în zori vor fi -15 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș domină atmosfera închisă. Avem și ceva precipitații: lapoviță în zona Transilvaniei și câțiva stropi de ploaie în rest. Vremea rămâne caldă pentru această perioadă, iar în Maramureș vor fi în jur de 8 grade. Până la ora 9 este Cod galben de ceață în mai multe localități din județul Cluj.

Cerul rămâne acoperit și în ținuturile vestice. Temperaturile se mențin, însă, ridicate și ajung pe la 11 grade. Ploile apar și pe-aici, iar în Munții Apuseni avem precipitații sub toate formele. Vântul are intensificări în sudul Banatului, iar acum este ceață densă pe la câmpie. În județele Arad și Timiș avem un Cod galben de ceață, valabil până la ora 9.

În Transilvania înnorările persistă toată ziua și apar precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile scad mai ales în estul provinciei, pe unde avem valori negative. Pe partea vestică, însă, pe la Alba Iulia vor fi 8 grade cu plus.

Vremea în Oltenia

Se răcește și în Oltenia, pe unde ieri s-au atins 14 grade. Luni nu vor fi mai mult de 4 grade - pe la Târgu-Jiu. Nu vedem soarele, iar precipitațiile se transformă, treptat, în ninsori. Vântul se întețește și pe-aici, iar în zona montană înaltă va fi viscol puternic.

Temperaturile scad și în ținuturile sudice, iar la amiază maximele ajung cu greu la 1 grad cu plus. Ninsorile apar și în această zonă, iar vântul agită atmosfera cu viteze de până la 50 de km/h.

Vremea în București

În București se răcește și maxima se oprește la 0 grade. În prima parte a zilei ninge slab, iar vântul se întețește și amplifică senzația de frig.

Marți cerul rămâne acoperit. Vântul mai pierde din intensitate, iar temperatura mai crește puțin și ajunge la 3 grade.

Miercuri se îndreaptă vremea. Avem atmosferă însorită toată ziua și începe să se încălzească: după prânz se ating 8 grade.

Joi se face mai cald, iar temperatura urcă până la 12 grade. Se mai înnorează din când în când, dar nu prea sunt semne de ploaie.

Vremea la munte

La munte se face mai frig. Ninsorile apar în masivele sudice și în cele estice, iar în Munții Apuseni vin precipitații sub toate formele. Vântul se întețește în Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Meridionalilor, pe unde viscolește ninsoarea cu rafale de 90 de km/h.

Marți atmosfera se menține închisă. O să ningă în majoritatea masivelor, iar în Munții Apuseni o să cadă lapoviță. Vântul rămâne insistent în Munții Banatului și pe crestele montane, pe unde suflă cu 80 de km/h. Temperaturile scad în Carpații Occidentali.

Miercuri iese soarele și se încălzește. Pe alocuri mai vin și ceva precipitații slabe, sub toate formele, iar vântul continuă să agite atmosfera la altitudini mari.

Joi temperaturile continuă să crească. Domină atmosfera însorită, dar din când în când se mai înnorează și o să picure trecător. În zona înaltă cade puțină lapoviță și tot pe-acolo vântul are intensificări.