UPDATE 14:00 Drumarii acţionează cu utilaje de deszăpezire, la această oră, pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, unde sunt porţiuni cu zăpadă pe carosabil, dar şi pe mai multe sectoare de drum cu ninsoare uşoară, pentru menţinrea fluenţei traficului, fără a fi semnalate evenimente semnificative. Potrivit Infotrafic, pe celelalte artere rutiere importante, respectiv autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Adjud, precum şi pe DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Piteşti – Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună.

Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti – Constanţa, unde sunt semnalate, pe alocuri, uşoare depuneri de zăpadă pe carosabil. În aceste zone se intervine cu utilaje de deszăpezire pentru menţinerea fluenţei traficului.



În contextul ninsorilor înregistrate în noaptea de 01/02 februarie 2026, poliţiştii Brigăzii Rutiere, din Bucureşti, au fost mobilizaţi pe principalele artere de circulaţie, acţionând, în cooperare cu operatorii responsabili de deszăpezire, pentru menţinerea fluenţei traficului, fără a fi semnalate evenimente rutiere semnificative.



Totodată, la acest moment, se acţionează cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe sectoare de drum din judeţe situate în vestul (Alba, Arad), sudul (Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman), sud-vestul (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt) şi sud-estul ţării (Constanţa, Tulcea), unde sunt semnalate precipitaţii slabe sub formă de ninsoare, fără a fi impuse restricţii de circulaţie, precizează aceeaşi sursă.



Pe celelalte artere rutiere importante, respectiv autostrăzile A3 Bucureşti – Ploieşti şi A7 Ploieşti – Adjud, precum şi pe DN 1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Piteşti – Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, pe un carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună.

UPDATE 8:50 CNAIR anunță că la această oră nu sunt înregistrate drumuri închise din cauza ninsorilor.

Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360, precum și accesând link-ul https://dispecerat.andnet.ro/.



UPDATE 8:40 Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă, conform programului de zbor, fără perturbări, transmite Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo la Bucureşti. Unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

UPDATE 8:30 Un microbuz şi o autospecială de deszăpezire au fost implicare într-un accident luni dimineaţă, pe DN 6, în apropierea localităţii mehedinţene Lunca Banului, cinci persoane ajungând la spital cu răni uşoare.



Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară alternativ, dirijat de poliţişti, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Filiaşi, în apropierea localităţii Lunca Banului, judeţul Mehedinţi, unde a avut loc o coliziune între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire.

Potrivit Centrului Infotrafic, se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, fiind identificate uşoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei.



De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Argeş, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricţii de circulaţie. Se acţionează cu utilaje pentru asigurarea fluenţei traficului.



Pe celelalte artere rutiere principale la nivel naţional, şi anume autostrăzile A3 Bucureşti - Ploieşti, A7 Ploieşti - Adjud, dar şi pe DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.



Pe timpul nopţii nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condiţiile meteorologice.



Se recomandă conducătorilor auto să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire şi de iluminare, să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să nu se angajeze în depăşiri riscante.

