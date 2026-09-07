Vor fi 21 de grade în estul Transilvaniei și cel mult 30 de grade în vestul Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan cerul se păstrează curat toată ziua. Vântul este ceva mai activ pe litoral, însă nu ajunge la viteze mari, iar temperaturile scad față de duminică. Se opresc pe la 27 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem cer mai mult senin și o atmosferă foarte plăcută după orele prânzului. Se vor înregistra 26...27 de grade, după ce duminică au fost vreo 30 de grade în această zonă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este ceva mai răcoare. Maximele nu trec de 24 de grade. Vedem și câțiva nori pe cer, dar sunt anunțate ploi, iar la noapte temperaturile coboară până la 11 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este răcoare la începutul zilei, dar atmosfera se încălzește mai târziu. Temperaturile ajung la valori agreabile, în jur de 25 de grade. Ploile lipsesc din prognoză și vântul este destul de liniștit.

Vreme frumoasă găsim și în vestul României, însă pe aici temperaturile sunt ceva mai ridicate. Ajung pe la 29 de grade în Banat.

În Transilvania acum dimineața este cam răcoare mai ales în depresiuni. Pe parcursul zilei, predomină vremea frumoasă, norii apar doar trecător și după prânz vor fi cel mult 27 de grade în vestul provinciei pe la Alba Iulia.

Vremea în Oltenia

În Oltenia soarele strălucește pe tot parcursul zilei, vântul nu pune probleme, iar la Drobeta Turnu Severin se ating 30 de grade.

Și în ținuturile sudice, găsim vreme frumoasă cu cer curat și temperaturi plăcute. Maximele nu trec de 29 de grade.

Vremea în București

În București este răcoare la începutul zilei. Amiaza aduce soare, vânt domol și o maximă de 29 de grade.

Marți se mai încălzește puțin. Vedem câțiva nori dimineața, dar cerul se înseninează mai târziu și temperatura urcă până la 30 de grade.

Miercuri atmosfera se menține însorită toată ziua. Se face mai cald și maxima ajunge la 31 de grade.

Nici joi nu prea vedem norii, dar vântul devine un pic mai activ. Avem o amiază cu vreme de vară și tot 31 de grade în termometre. În noaptea de joi spre vineri se vor înregistra 16 grade.

Vremea la munte

La munte avem o dimineață cam rece. Soarele încălzește apoi atmosfera și temperaturile ajung la valori normale pentru data din calendar. Vântul nu mai pune probleme, iar la noapte e posibil să fie ceață pe văi și în depresiuni.

Marți se mai încălzește puțin. În prima parte a zilei apar câțiva nori în masivele sudice. Apoi se înseninează peste tot și atmosfera devine foarte plăcută.

Miercuri continuă vremea frumoasă și se face mai cald decât ar trebui. Vântul devine mai insistent în Carpații Meridionali și în Munții Banatului.

Vremea rămâne caldă și joi. Vântul bate mai tare pe creste și ajunge la viteze de 60 km/h. În Carpații Occidentali și în nordul Orientalilor se înnorează treptat, iar spre seară apar averse cu descărcări electrice.

Vremea la mare

La mare, vremea se mai răcorește. Vor fi între 23 și 26 de grade, dar acestea sunt valori normale pentru data din calendar. Avem condiții foarte bune de plajă, cer senin și briză activă, iar în apă sunt vreo 23 de grade.

Marți apar ceva înnorări pe parcursul zilei, dar șansele de ploaie sunt extrem de reduse. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar maximele ajung tot pe la 26 de grade.

Miercuri se înseninează complet. Vântul devine un pic mai activ. Vor fi cel mult 26 de grade în aer și 22 de grade în apa mării.

Joi continuă vremea frumoasă. Norii apar destul de rar. Vântul are intensificări trecătoare, iar temperaturile urcă din nou până la 26 de grade.