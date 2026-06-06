Temperaturile se mențin la valori apropiate de normalul perioadei: vor fi 21...22 de grade în Moldova și în depresiunile din estul Transilvaniei și 29...30 de grade în Muntenia și în Oltenia.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde găsim atmosferă schimbătoare: soare în prima parte zilei; ceva înnorări, poate și o ploaie rapidă mai târziu. Se mai încălzește puțin, iar după prânz se ating 30 de grade în Bărăgan.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei aversele apar TOT în a doua parte a zilei și vor fi mai abundente în zonele montane. Vor fi și manifestări de instabilitate, iar temperaturile mai cresc puțin față de ziua trecută.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem atmosferă însorită până spre după-amiază, când se înnorează și o să plouă torențial, în mai multe reprize. Aversele vin însoțite de fenomene meteo severe, iar maximele se opresc la 24 de grade.

Atmosferă instabilă găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș: soare și vreme bună în prima parte a zilei, înnorări și ploi zgomotoase ceva mai târziu. În intervale scurte de timp se strâng cantități mari de apă, iar temperaturile ajung la 27 de grade.

În ținuturile vestice avem vreme mai bună: soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, iar aversele apar în special în zona montană. În restul regiunii se anunță o amiază plăcută, cu maxime agreabile, de până la 25 de grade.

În Transilvania instabilitatea crește treptat, iar după orele prânzului vin mai multe reprize de ploi torențiale. Se vor strânge 30 de litri de apă pe metru pătrat, vor fi căderi de grindină și se pot forma vijelii. Temperaturile se mențin la valori apropiate de normalul perioadei.

În Oltenia ziua începe cu soare, dar mai târziu se înnorează și vin și pe-aici câteva serii de averse abundente, însoțite de descărcări electrice. Vântul bate tare în timpul ploilor și sunt condiții de grindină, iar maximele ajung la 29...30 de grade.

Și în sudul României avem atmosferă însorită până la amiază, când se adună norii și o să plouă torențial. Vor fi și manifestări de instabilitate, iar temperaturile urcă până la 30 de grade și în această zonă.

Vremea în București

În București norii se înmulțesc treptat, iar în a doua parte a zilei și la noapte vin mai multe serii de averse abundente cu tunete, fulgere și intensificări de vânt. După prânz se ating 29 de grade, iar mâine, în zori, temperatura coboară până la 17 grade.

Vremea la Munte

La munte avem vreme bună până la orele amiezii, când se înnorează și o să plouă torențial, în mai multe reprize. Sunt și condiții de grindină și vijelii, iar aversele vor lăsa în urmă peste 30 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile scad puțin în zona Carpaților Orientali.