Hagi a revenit la echipa naţională după 25 de ani, iar în primul meci, marţi, în deplasare, România a remizat cu Georgia, scor 1-1.

Din cauza programului atipic al acţiunii din această lună, selecţionerul a apelat la un lot extins de 32 de jucători pentru cele două confruntări programate în iunie. După ce 9 fotbalişti nu au făcut deplasarea pentru partida anterioară din Georgia, înaintea jocului de pe teren propriu alţi 7 jucători au părăsit cantonamentul de la Mogoşoaia şi au intrat în vacanţă.

Astfel, pentru partida de sâmbătă seară, staff-ul tehnic nu se va putea baza pe următorii fotbalişti: Radu Drăguşin, Răzvan Marin, Ianis Hagi, Virgil Ghiţă, Valentin Mihăilă, Alexandru Cicâldău şi Florin Tănase.

Dintre aceştia, Tănase nu a făcut deplasarea în Georgia. Încă de la sosirea în cantonamentul de la Mogoşoaia, el a acuzat mici probleme medicale şi, deşi s-a sperat că va fi recuperat, s-a decis menajarea acestuia la meciul cu Ţara Galilor.

Programul echipei naţionale din această lună a fost unul cu totul special. Din cauza calendarului competiţional încărcat de la echipele de club, tricolorii s-au prezentat la reunirea de la Mogoşoaia în momente diferite, pe parcursul a 10 zile, imediat ce şi-au încheiat angajamentele oficiale din sezonul recent încheiat.

Lotul pentru meciul cu Țara Galilor

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varşovia | Polonia, 1/0), Ştefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAŞI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIŞ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0);

MIJLOCAŞI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUŢĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0);

ATACANŢI

Olimpiu MORUŢAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ştefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Partida România – Ţara Galilor se dispută sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul „Steaua”.