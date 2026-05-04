Cele mai scăzute valori, de 15...16 grade, sunt anunțate pe litoral. Atmosfera se menține însorită în majoritatea zonelor. Pe la munte, în Dealurile Sudice, dar și în sudul Moldovei, e posibil să picure trecător.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi frumoasă, cu soare, un vânt destul de insistent și temperaturi în creștere. Maximele ajung la 21 de grade în Bărăgan. Se mai încălzește și la malul mării, însă pe aici va fi mai răcoare decât în celelalte regiuni. Se vor înregistra 15...16 grade.

Un aer mai cald pătrunde și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. După cele 17 grade de ieri, astăzi se vor atinge 21...22 de grade – valori normale pentru data din calendar. Vântul devine puțin mai activ și aici, iar în zona Moldovei apar ceva condiții de ploaie.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai cald decât ar trebui. Temperaturile urcă până la 24 de grade. Domină atmosfera însorită. Vântul adie plăcut și doar pe la munte s-ar putea să vină o ploaie slabă, trecătoare.

Vremea devine caldă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Cerul se păstrează curat toată ziua, așa că nu vorbim deloc despre ploi. Maximele ajung pe la 26 de grade, iar la noapte vor fi 7...8 grade.

Temperaturile continuă să crească și în vestul României. Norii nu prea apar nici în această regiune. Vântul nu prea se simte, iar amiaza aduce atmosferă de vară și 26 de grade în termometre.

În Transilvania avem o dimineață cam rece, în special în depresiuni. Apoi se încălzește simțitor. Temperaturile depășesc valorile normale, iar în vestul provinciei se vor atinge 24 de grade. În zonele montane s-ar putea să plouă puțin, iar vântul o să bată mai tare pe creste.

Încălzirea vremii este evidentă și în sud-vestul țării, pe unde ieri au fost vreo 17 grade. Astăzi maximele ajung pe la 25 de grade. E posibil să picure în Dealurile Olteniei, dar în cea mai mare parte a zilei o să fie vreme frumoasă.

Și în ținuturile sudice găsim soare, vreme bună și temperaturi în creștere. În zonele deluroase de aici apar ceva înnorări, poate și câteva ploi de scurtă durată.

Vremea în București

Vremea se încălzește și în Capitală. Urmează o zi însorită, cu un pic de vânt și 22 de grade pe la amiază – o valoare potrivită pentru acest moment al anului. Temperaturile cresc și pe timpul nopții, iar mâine, în zori, vor fi 10 grade în centru și 6 grade la periferie.

Vremea la munte

Atmosfera se încălzește și în zonele montane. În masivele sudice și în cele estice pot să apară câțiva nori de ploaie, dar, în ansamblu, avem soare și timp frumos. Vântul devine ceva mai insistent pe creste.