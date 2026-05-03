Chiar și așa temperaturile se mențin sub valorile normale. Pleacă de la 12...13 grade pe litoral și se opresc la 20 de grade în vestul și în nord-vestul țării.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se mai adună norii. Apar și câteva reprize de ploaie, iar dimineața este un pic ceață în Bărăgan. Atmosfera rămâne rece pentru această perioadă. Vor fi doar 10 grade în Constanța și cel mult 13 grade în Slobozia și în Călărași.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme schimbătoare și temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit. Maximele se opresc pe la 13...14 grade. Se înnorează din când în când. O să plouă și în această zonă, dar vorbim despre ploi slabe, trecătoare.

Norii apar și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. O să picure pe parcursul zilei, iar în zonele montane o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. Nu lipsesc perioadele însorite, dar temperaturile nu reușesc să treacă de 12 grade. Cerul se degajează pe timpul nopții, când se vor înregistra în jur de 0 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață rece, dar atmosfera se încălzește după prănz. Pe aici nu prea vedem norii. Precipitațiile lipsesc din prognoză și maximele ajung pe la 14 grade în zona Maramureșului. La noapte, în această zonă o să fie brumă.

În vestul României găsim vreme frumoasă, cer mai mult senin și temperaturi în creștere față de ieri. Atmosfera devine foarte plăcută pe la amiază, când se vor atinge 15...16 grade. La noapte, în sudul Banatului se intensifică vântul. O să bată cu 50...60 Km/h.

Vremea se mai încălzește puțin și Transilvania. Și asta după o dimineață rece cu temperaturi negative și condiții de brumă. În vestul provinciei sunt anunțate valori de 14 grade. Nu vorbim deloc despre precipitații și atmosfera se menține însorită toată ziua.

Și în Oltenia urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de ieri. Cele mai ridicate valori, de 17 grade, se vor înregistra la Drobeta-Turnu Severin. Acum, dimineață este un pic de ceață în această regiune.

Și în sudul României sunt condiții de ceață la începutul zilei. Apoi se arată soarele. Temperaturile urcă pănă la 14...15 grade, după ce ieri au fost doar 11 grade în Lunca Dunării. În estul Munteniei mai apar ceva înnorări, dar nu este sigur că o să plouă.

Vremea în Capitală

Vremea se mai încălzește și în zona Capitalei. Avem o zi însorită, un pic de vânt și 16 grade pe la amiază. Acum ar trebui să fie 22 de grade. La noapte se înseninează complet, iar mâine în zori vor fi 5...6 grade.

Și la munte temperaturile încep să crească și în zonele montane. Urmează o zi cu vreme bună. Vântul nu pune probleme. Soarele se arată peste tot, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse.

În schimb, pe litoral mai apar ceva înnorări. Pot să vină și câțiva stropi de ploaie, dar cel mai mult ne deranjează vântul, care o să bată cu 55 Km/h. Vremea se menține rece pentru această perioadă. Maximele se opresc la 13...14 grade.