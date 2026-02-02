Pe acolo se vor înregistra chiar și minus 15 grade. Cele mai ridicate valori, de 3...4 grade, sunt anunțate în nord-vestul Transilvaniiei și în Maramureș.

Mai vin câteva ninsori slabe în ținuturile sudice și în vest, iar vântul rămâne destul de insistent în sudul Banatului și în sud-estul țării.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici avem o dimineață geroasă și o amiază cu temperaturi extrem de scăzute, de MINUS 5...MINUS 6 grade. O să mai ningă puțin, iar vântul o să bată cu 40...50 Km/h.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit de nori. E posibil să fulguiască, iar vântul este destul de activ și aici. Frigul este greu de suporat și chiar și la amiază, când se vor înregistra MINUS 3...MINUS 4 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, avem un GER năpraznic acum dimineața, iar în nordul MOLDOVEI vremea rămâne geroasă toată ziua. Se vor atinge chiar și MINUS 15 grade. Pe aici apare soarele, dar NU este exclus să vină și câțiva fulgi de zăpadă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi cam mohorâtă, cu cer acoperit și temperaturi puțin mai scăzute decât ieri. Totuși în această regiune se vor atinge cele mai ridicate valori din țară, de 3, poate 4 grade.

În vestul României se mai răcește. Ieri s-au atins vreo 7 grade. Astăzi însă maximele se opresc pe la 1 grad. Va fi cam înnorat și o să ningă puțin, iar la începutul zilei o să fie ceață pe la câmpie. Vântul continuă să agite atmosfera în sudul Banatului. O să bată cu 50 Km/h.

În Transilvania este foarte frig în estul și în sud-estul provinciei. Pe aici avem o dimineață geroasă și o amiază cu temperaturi negative și MINUS 4 grade la Miercurea Ciuc. În schimb în vestul provinciei o să fie ceva mai bine și se vor atinge 2 grade cu PLUS. Nu prea vedem soarele și e posibil să fulguiască.

În Oltenia frigul se accentuează astăzi. Vor fi MINUS 5...MINUS 6 grade pe la prânz. Mai apar câteva ninsori pe parcursul zilei, iar vântul suflă mai tare acum dimineața. La noapte gerul ajunge și aici.

Și în ținuturile sudice o să mai ningă puțin și se răcește față de ieri. În Lunca Dunării avem temperaturi extrem de scăzute, de MINUS 6 grade, iar vântul se menține activ în estul Munteniei.

Vremea în București

În București avem o zi foarte rece, cu ninsori slabe și MINUS 2 grade pe la amiază. Vântul este destul de insistent acum dimineaţa, dar se mai domolește după prânz.

La noapte se împrăștie norii și temperatura coboară până la MINUS 10 grade la marginea orașului.

Vremea la Munte

Frigul este greu de suportat și în zonele montane, iar la începutul zilei este GER în majoritatea masivelor. Mai vin câteva ninsori slabe, dar se arată puțin și soarele în Carpații Orientali. Vântul mai are unele intensificări în Munții Banatului.





