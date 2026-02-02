Astfel, până în 10 februarie, temperaturile se vor situa peste normalul perioadei în toată ţara.



În Banat, începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie şi se va menţine mult mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă până în data de 10 februarie. Mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 10...12 grade, iar a celor nocturne de la -6 grade, până la 2...3 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor tinde să scadă; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -3 grade.

Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai mare după data de 6 februarie.



În Crişana, începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie, cu o creştere a mediilor regionale diurne de la 1 grad, până la 12...13 grade, iar a celor nocturne de la -2 grade, până spre 2...3 grade. Până în data de 10 februarie, deşi valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor marca o scădere, vremea se va menţine mult mai caldă faţă de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 10 grade şi ale minimelor de 2 grade. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere; media maximelor va ajunge la 4 grade, iar a minimelor la -3 grade.



Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere după data de 6 februarie.



În Transilvania, după prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie şi, chiar dacă vor fi uşoare variaţii, se va menţine mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la 0 grade, până la 8...10 grade, iar a celor nocturne de la -8 grade, până la 0...1 grad. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 3 grade, iar a minimelor la -4 grade.



Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere mai ales în a doua săptămână din interval.



În Maramureş, începând din a doua zi a intervalului, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie, cu o creştere a mediilor regionale diurne de la 2 grade, până la 10...11 grade, iar a celor nocturne de la -4...-3 grade, spre 1...2 grade. Până în data de 11 februarie, deşi valorile termice, îndeosebi cele diurne, vor marca o scădere, vremea se va menţine mult mai caldă faţă de normalul perioadei, cu medii ale maximelor în jurul a 8 grade şi ale minimelor de 0...1 grad. Până la finalul intervalului, valorile termice vor fi în scădere; media maximelor va ajunge la 3...4 grade, iar a minimelor la -4 grade.



Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere mai ales în a doua săptămână din interval.



În Moldova, după prima zi din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie şi, chiar dacă vor fi uşoare variaţii, se va menţine mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă până în data de 10 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -7 grade, până la 5...6 grade, iar a celor nocturne de la -14 grade, până la -1...0 grade. Până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 1 grad, iar a minimelor la -5 grade.



Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere după data de 6 februarie.



În Dobrogea, după primele două zile din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în data de 6 februarie şi, chiar dacă vor fi uşoare variaţii, se va menţine mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă până în data de 11 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -5 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -10 grade, până la 2...4 grade. Ulterior, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 6 grade, iar a minimelor la 0 grade.



Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere după data de 6 februarie.



În Muntenia, după primele două zile din interval, valorile termice vor fi în creştere semnificativă până în data de 7 februarie, cu o creştere a mediilor regionale diurne de la -4 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -9...-8 grade, până spre 1...2 grade. Până în data de 11 februarie, vremea se va menţine mult mai caldă faţă de normalul perioadei, mediile maximelor se vor menţine în jurul a 10 grade şi ale minimelor la 1 grad. Ulterior, valorile termice vor fi în scădere, astfel încât media maximelor va ajunge la 5...6 grade, iar a minimelor la -2 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere mai ales în a doua săptămână din interval.



În Oltenia, după primele două zile din interval, vremea se va încălzi semnificativ până în 6 februarie şi, chiar dacă vor fi uşoare variaţii, se va menţine mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă, până în data de 11 februarie. Astfel, mediile valorilor diurne vor ajunge de la -3...-2 grade, până în jurul a 10 grade, iar a celor nocturne de la -9 grade, până la 1 grad. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor marca o scădere; media maximelor va ajunge la 5 grade, iar a minimelor la -2 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere după data de 6 februarie.



La munte, după primele două zile din interval, mediile valorilor diurne vor creşte semnificativ, de la -6...-5 grade, până la 1...2 grade, iar a celor nocturne de la -11...-10 grade, până spre -4...-2 grade, valori ce se vor menţine până în jurul datei de 11 februarie. Ulterior, până la finalul intervalului, valorile termice vor avea tendinţa de scădere; media maximelor va ajunge la -3...-2 grade, iar a minimelor la -7 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere mai ales în a doua săptămână din interval.



Estimarea evoluţiei valorilor termice şi a precipitaţiilor în intervalul 2-15 februarie 2026 este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată), precizează ANM.

