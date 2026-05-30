Distincţia se acordă cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, în semn de înaltă recunoştinţă, preţuire şi mândrie pentru dăruirea şi profesionalismul de excepţie cu care Nadia Comăneci a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al ţării noastre, redefinind pentru totdeauna limitele excelenţei umane şi înscriindu-şi numele în patrimoniul sportiv şi identitar al României.

Totodată, preşedintele conferă Ordinul Meritul Sportiv Clasa I Clubului Sportiv Municipal Oneşti, ''cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 - performanţă unică a gimnasticii româneşti, în semn de înaltă apreciere pentru excelenţa şi profesionalismul cu care a contribuit la consolidarea prestigiului olimpic al ţării noastre, pentru dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generaţii de campioni, precum şi pentru influenţa exercitată asupra evoluţiei sportului la nivel mondial''.

În iulie anul trecut, şeful statului a semnat decretul potrivit căruia 2026 a fost numit "Anul Nadia Comăneci".

Gheorghe Hagi: "Nadia este un brand pentru România"

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri seara, la Palatul Parlamentului, că Nadia Comăneci a obţinut pentru prima oară în istoria gimnasticii nota 10, iar prin performanţa ei a inspirat generaţii întregi de sportivi.

"Ea a obţinut pentru prima oară nota 10 şi ne-a inspirat pe toţi. Am văzut la televizor atunci când a luat nota maximă, Nadia Comăneci era mândria României. Chiar vorbeam cu Simona (n.r. - Simona Halep) când vedeam acum imaginile de atunci, e incredibil cum putea să stea pe bârnă. E vorba despre antrenament, antrenament, repetiţie şi iar repetiţie, muncă, muncă şi în final totul se împlineşte", a spus Hagi la Gala Nadia.

"Nadia este un brand pentru România. Ea a dus perfecţiunea în sport. Suntem mândri de ea şi mă bucur că a avut parte de o asemenea gală, organizată foarte bine. Pentru toţi este o sursă de inspiraţie, succesul transmite tuturor un mesaj foarte clar, acela că se poate. Ea a făcut acest lucru, la fel şi ceilalţi mari sportivi ai României. Deci se poate, Nadia este un exemplu", a adăugat fostul internaţional.