Vântul se întețește în vestul, în sudul și în sud-estul țării, iar maximele pornesc de la 7 grade în Muntenia și în Bărăgan și ajung la 16 grade în Banat și în Maramureș.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme închisă, cu înnorări, ploi și un vânt insistent. Temperaturile scad și vremea devine foarte rece pentru sfârșit de aprilie.

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se anunță tot o zi mohorâtă. O să plouă, iar la munte avem lapoviță și ninsoare. Se răcește, iar vântul suflă cu 45 de km/h și sporește senzația de frig.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit. Și pe-aici vin ceva ploi, în unele zone, iar la munte, la altitudini mari, predomină ninsorile și se depune strat de zăpadă. Vremea devine foarte rece, iar maximele nu mai trec de 12 grade.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se înnorează, dar precipitațiile apar mai ales în regiunile montane: ploi și lapoviță în zonele mai joase și ninsori pe creste. La amiază, în Maramureș se ating 16 grade.

În vestul țării avem tot înnorări persistente, însă pe-aici condițiile de precipitații sunt mai reduse. Vântul, însă, prinde putere, iar temperaturile rămân scăzute și se opresc la 16 grade în zona Banatului.

În Transilvania domină atmosfera închisă. În zonele joase o să plouă, însă în estul provinciei și la munte o să fie și lapoviță. La altitudini mari ninge și se depune strat de zăpadă. Se face mai frig decât ieri, iar după prânz vor fi CEL MULT 14 grade la Târgu Mureș și Sibiu.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem cer mai mult noros și ploi destul de abundente, care pot aduce până la 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul are intensificări, iar temperaturile, în scădere față de ziua trecută, nu mai trec de 12 grade.

Cam la fel va fi și în sudul României: atmosferă închisă, ploi destul de consistente și un vânt intens. Vremea devine foarte rece, iar temperaturile se opresc la 9 grade.

Vremea în București

În București se răcește simțitor, iar la amiază vor fi cel mult 8 grade. Se anunță o zi mohorâtă, cu ploi și un vânt insistent, care amplifică senzația de frig.

Vineri avem vreme schimbătoare, dar condițiile de ploaie sunt foarte reduse. Se domolește și vântul, iar temperatura crește și ajunge la 13 grade - dar și aceasta este o valoare SUB normalul perioadei.

Sâmbătă vremea se menține deosebit de rece. Se înnorează și e posibil să vină o ploaie slabă, trecătoare. Vântul are intensificări în timpul zilei.

Duminică se face puțin mai cald și se ating 16 grade. Se anunță o zi frumoasă, cu soare, vânt domol și câțiva nori inofensivi.

Vremea la munte

La munte scad temperaturile, iar vremea devine foarte rece pentru acest moment al anului. Cerul rămâne acoperit și apar precipitații sub toate formele. La altitudini de peste 1.400 de metri ninge și se depune strat de zăpadă, iar vântul are intensificări în majoritatea masivelor.

Și vineri va fi foarte frig pentru această perioadă. Înnorările persistă, iar pe crestele Carpaților Meridionali și Orientali mai vin ceva precipitații slabe. Vântul continuă să agite atmosfera în zonele înalte.

Sâmbătă rămânem cu vremea rece. În masivele sudice și în cele estice mai vin ceva precipitații sub toate formele. În restul zonei montane avem soare și vreme bună.

Temperaturile rămân scăzute și duminică. Avem atmosferă schimbătoare, iar, la începutul zilei, în Carpații Meridionali și de Curbură e posibil să apară ceva precipitații slabe.

Vremea la mare

La mare scad temperaturile și se face foarte frig: vor fi 9...11 grade în aer și în jur de 12 grade în apă. Înnorările persistă, o să plouă slab, iar vântul suflă cu până la 50 de km/h.

Vineri vedem puțin soarele printre nori, însă vremea se menține foarte rece. Mai vin câțiva stropi de ploaie, iar vântul amplifică senzația de frig.

Sâmbătă domină atmosfera însorită. Chiar și-așa temperaturile rămân foarte scăzute, iar vântul continuă să agite atmosfera.

Duminică temperaturile cresc ușor, dar vremea rămâne rece. Se înnorează din când în când, iar după-amiaza cresc șansele de ploaie. Vântul bate tare în timpul zilei.