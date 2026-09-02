În sud și în vest avem încă o amiază călduroasă.

Se mai încălzește și în centrul țării, iar în sud-vestul Olteniei, în zona Calafat, temperaturile ajung la pragul caniculei.

Vor fi 35 de grade la umbră. În schimb, în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei se vor înregistra 25...26 de grade.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum va arăta vremea în regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se anunță o zi însorită și o amiază călduroasă, cu temperaturi de până la 32 de grade. Pe litoral vor fi valori cuprinse între 26 și 29 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, maximele nu trec de 31 de grade. Vor fi multe perioade cu soare pe parcursul zilei, dar și câteva averse cu fenomene electrice, mai ales în zonele de munte.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță înnorări și averse care pot să lase în urmă 20 de litri de apă pe metru pătrat și s-ar putea să cadă grindină. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar la amiază vor fi 26 de grade la Suceava și 29 de grade la Iași și Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme plăcută, soare și câțiva nori trecători. Doar pe la munte, după-amiaza, ar putea să vină câteva averse. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge la 30 de grade.

Se încălzește și în ținuturile vestice, iar vremea devine călduroasă. După prânz se vor înregistra 32 de grade și soarele strălucește pe tot parcursul zilei.

În Transilvania, acum dimineață este răcoare în depresiuni. Mai târziu se încălzește în toată provincia, iar în zona montană apar averse, pe suprafețe extinse, cu tunete, fulgere și, izolat, căderi de grindină.

Se mai încălzește și în Oltenia, iar temperaturile urcă la 35 de grade în sud-vestul provinciei. Pe timpul zilei se anunță atmosferă însorită, dar noaptea se înnorează și vin câteva reprize de averse cu fenomene electrice.

În ținuturile sudice, vremea rămâne călduroasă. Maximele vor ajunge la 33 de grade în Lunca Dunării, iar în nordul Munteniei și pe la munte vin ploi zgomotoase.

Vremea în București

În București, norii persistă la începutul zilei şi o să picure puţin. Apoi se arată soarele și se încălzește din nou. Se vor atinge 32 de grade. Urmează o noapte liniştită cu 18 grade spre dimineaţă.

Vremea la Munte

La munte, atmosfera devine instabilă în Carpații Meridionali și Orientali. O să plouă în mai multe reprize. Vor fi și condiții de grindină, iar cantitățile de apă pot ajunge la 20 de litri pe metru pătrat. În rest găsim vreme bună și temperaturi comparabile cu cele de ieri.

Vremea la Mare

Pe litoral găsim condiții excelente de plajă, mult soare, briză plăcută și temperaturi care urcă până la 28, poate 29 de grade. Apa mării are 22...23 de grade.