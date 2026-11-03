E posibil să picure și în rest. Maximele pleacă de la 7 grade în depresiuni și ajung la 15...16 grade în vestul țării, dar și pe litoral.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează încă o zi cu vreme rea, multe ploi și vânt intens. În județul Constanța se menține codul portocaliu de ploi abundente, iar până miercuri dimineață se mai pot acumula 60 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile urcă până la 15...16 grade pe litoral, dar în Bărăgan o să fie mai frig.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot atmosferă închisă, rece și multă umezeală. Ploile vin pe zone vaste, iar vântul ajunge la viteze de 70 Km/h. Maximele nu reușesc să treacă de 10...11 grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie înnorat și o să plouă aproape peste tot. Vântul însă este destul de liniștit în această zonă. Temperaturile, comparabile cu cele de luni, se opresc pe la 11 grade.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi destul de mohorâtă, însă pe aici e puțin probabil să plouă. Temperaturile cresc ușor față de luni. Ajung pe la 15 grade în zona Maramureșului.

Nici în vestul țării nu prea vedem soarele. S-ar putea să apară și câțiva stropi de ploaie, dar atmosfera o să fie liniștită în cea mai mare parte a zilei. Se mai încălzește puțin. Temperaturile vor urca până la 16 grade în această regiune.

Norii persistă și în Transilvania. Ploile apar în special pe la munte, iar în zonele înalte mai vin ceva ninsori. Cel mai frig o să fie în depresiuni, în timp ce în vestul provinciei temperaturile cresc față de luni.

În sud-vest continuă să plouă, mai abundent în sudul Olteniei, pe unde cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. Vremea rămâne rece pentru început de noiembrie. Vor fi cel mult 11...12 grade.

Nici sudul țării nu scapă de ploi. Și pe aici se vor strânge cantități însemnate de apă, iar vântul o să bată tare în estul Munteniei. Maximele se opresc tot pe la 12 grade.

Vremea în București

În București avem vreme tare neplăcută, iar până miercuri dimineață sunt în vigoare un cod galben de ploi și unul de vânt. Așadar o să plouă destul de mult. Maxima ajunge la 10 grade, iar minima pe la 8 grade. Din cauza vântului, însă, vom resimți valori mai scăzute de atât.

Vremea la munte

La munte temperaturile cresc ușor în masivele vestice, iar în Apuseni se arată puțin soarele. În rest o să plouă, mai serios în Carpații Meridionali. La altitudini mari o să fie lapoviță și ninsoare, iar vântul o să bată mai tare în zona Carpaților de Curbură.