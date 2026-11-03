Este vreme rea de toamnă, cu ploi abundente și vânt puternic în toată partea de sud-est a țării. Zece județe și Capitala se află sub Cod galben, cu vânt puternic și până la 40 de litri pe metru pătrat.

În București, pompierii au fost chemați să intervină după ce mai mulți arbori s-au prăbușit peste mașinile parcate.

Viteza, o manevră riscantă și șoseaua umedă au făcut ca un șofer, cetățean străin, să se răstoarne cu mașina într-o intersecție aglomerată din Sectorul 2 al Capitalei. Bărbatul a reușit să iasă singur din autoturism și, potrivit Poliției Rutiere, nu băuse.

Rafalele puternice au smuls inclusiv panouri publicitare, dar și țigle de pe acoperișuri. În cazul pietonilor, umbrelele s-au dovedit inutile.

Corespondent PRO TV: „De 11 zile, Bucureștiul pare că a uitat cum arată cerul senin. Deasupra avem doar un plafon gros de nori cenușii și plouă aproape fără oprire. Vântul suflă în rafale cu peste 50 km pe oră, de aceea și frigul resimțit este și mai puternic. De la 8, 9 grade cât indică termometrele la cel mult 3, 4 grade”.

Vântul și ploaia nu s-au domolit deloc, așa că pompierii au lucrat la foc continuu, și după lăsarea întunericului. Pe această stradă înconjurată din Sectorul 3, un copac a căzut peste două mașini parcate.

Pe o stradă din Sectorul 1, sutele de gropi pline cu apă au devenit capcane pe întuneric, pentru trecători și șoferi.

Localnic: „S-a intervenit asupra ei cu canalizare, cu apă curentă și canal. Strada pe platforma de mediu a Sectorului 1 are zeci de sesizări”.

Doar luni, ploile au adus în Capitală 15 litri de apă pe metru pătrat, iar vântul a suflat cu până la 60 de km pe oră.

Corespondent PRO TV: „În Capitală a plouat aproape toată noaptea și în continuare vântul suflă cu putere. Sunt 7 grade la această oră dar se simte ca și cum ar fi 1 grad. Azi-noapte, pompierii au patrulat.

Până astăzi la ora 10 meteorologii au emis un Cod galben de vreme rea în mai multe județe din sudul și sud-estul țării, dar și un Cod portocaliu pentru județul Constanța. După ora 10 intră în vigoare noi Coduri galbene și portocalii tot în sudul și sud-estul țării.

Bucureștiul rămâne printre zonele afectate de Codul galben. Și județul Constanța rămâne sub Cod portocaliu de vreme rea.

De joi scăpăm de ploi, dar va fi mult mai frig, chiar și -4 grade în unele zone. Până atunci însă, când ieșiți din casă nu uitați umbrela și îmbrăcați-vă bine, pentru că vântul face ca temperaturile să fie resimțite mult mai scăzute decât arată termometrele”.