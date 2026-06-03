Atmosfera devine, însă, instabilă pe seară și la noapte. Aversele se extind treptat în Banat, în Crișana și în Oltenia. Ajung și în Muntenia și în Transilvania. Maximele pleacă de la 20 de grade pe litoral și ajung la 29...30 de grade în vestul țării.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează din când în când. Vin și câteva reprize de ploaie, însă mai târziu norii se risipesc și atmosfera devine plăcută. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 26 de grade, însă pe litoral va fi mai răcoare.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, o să plouă izolat la începutul zilei. Mai târziu vremea se îmbunează, se arată soarele, iar temperaturile cresc cu 5...6 grade față de marți.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță înnorări și ploi sporadice, dar și perioade cu soare, mai ales în a doua parte a zilei. Se încălzește cu 9...10 grade față de marți și la amiază se ating 24 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, se anunță vreme bună în cea mai mare parte a zilei. Spre seara, în Transilvania o să plouă pe suprafețe restrânse. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 26 de grade la Satu Mare.

În vestul țării, aversele apar tot către seară în Banat și pe spații mai restrânse în Crișana. Vin cu tunete, fulgere și căderi de grindină și se pot acumula cantități de apă de peste 25 de litri pe metru pătrat. Se încălzește ușor și se ating 29 de grade la Timișoara.

În Transilvania se anunță vreme destul de bună și temperaturi în creștere. Mai apar și câțiva nori de ploaie, în estul provinciei și în zona Carpatilor Meridionali, iar vântul crește în intensitate pe timpul ploilor.

În Oltenia, atmosfera va fi însorită pe parcursul zilei, dar către seară se înnorează treptat, mai ales în zonele de deal și de munte. Vor fi averse cu fenomene electrice, vijelii și căderi de grindină. Maximele se opresc la 27 de grade.

În ținuturile sudice, găsim vreme bună. Seara și noaptea, se mai adună norii, iar în unele zone vin și câteva reprize de ploaie. Se încălzește ușor și se ating 27 de grade.

Vremea în București

În București, astăzi atmosfera se menține însorită toată ziua. Se mai simte puțîn vântul și se face mai cald decât ieri. Vor fi 27 de grade pe la amiază. La noapte mai sunt ceva înnorări, s-ar putea să picure puțin și minima coboară la 16 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și în zonele montane. Se înnorează din când în când, dar ploile apar sporadic pe parcursul zilei. Instabilitatea se accentuează mai pe seară în Carpații Occidentali și în Meridionali, pe unde o să plouă torențial și o să cadă grindină.