Funcțiile organelor sale au fost menținute timp de aproape cinci zile cu acordul familiei, iar în primele 24 de ore nu au existat semne de respingere a organelor, potrivit unui studiu publicat în revista „Med”.

Majoritatea procedurilor în care un organ de porc este transplantat la o persoană — cunoscute sub numele de xenotransplantare — implică un singur organ. Un număr mic de persoane au primit organe de porc, inclusiv inimi, rinichi, fragmente de ficat și plămâni, iar în SUA și China sunt în desfășurare studii clinice pe pacienți vii, scrie Scientific American.

Până acum, doar părți de ficat de porc au fost transplantate la oameni, spune clinicianul-cercetător Xuyong Sun, care a condus cea mai recentă procedură la Spitalul Afiliat nr. 2 al Universității Medicale Guangxi din Nanning, China.

O procedură unică

Transplantul simultan de rinichi și ficat de porc este, de asemenea, o procedură unică, spune Leonardo Riella, medic-cercetător la Massachusetts General Hospital din Boston, care în 2024 a condus echipa ce a realizat primul transplant de rinichi de porc la un om în viață.

Transferul mai multor organe este mai complex decât unul singur, intervențiile durează mai mult, crescând riscul de complicații, iar pacienții care au nevoie de mai multe organe sunt, de obicei, mai grav bolnavi, adaugă el.

Studiul arată că transplanturile multi-organ de la animale sunt posibile, spune Wayne Hawthorne, chirurg și cercetător în transplanturi la Universitatea din Sydney, Australia. Transplanturile multi-organ sunt deja realizate cu organe umane, însă există o lipsă acută de organe donatoare, motiv pentru care echipele de cercetare investighează utilizarea rinichilor de porc.

O operație complexă

Bărbatul care a primit organele de porc suferea de boală renală cronică severă și avea o hemoragie cerebrală înainte ca medicii să confirme decesul cerebral. Ficatul său era însă sănătos, astfel că a fost transplantat unei persoane aflate în viață, spune Sun.

Bărbatul a primit organe de la un porc care avea șase modificări genetice. Trei gene umane au fost adăugate pentru a reduce riscul de probleme de coagulare a sângelui, iar trei gene ale porcului au fost eliminate pentru a preveni respingerea organelor.

La 19 ore după transplant, ficatul de porc a început să producă bilă și a arătat semne că funcționează normal, raportează echipa. Nivelurile de creatinină și uree — crescute din cauza bolii renale — au revenit la normal după transplantul rinichilor de porc, ceea ce sugerează că și aceștia funcționau.

Totuși, la 36 de ore după intervenție, echipa a observat semne timpurii de respingere a organelor de porc. De exemplu, celulele porcine din ficat și rinichi au început să fie înlocuite treptat de celule umane, sugerând că sistemul imunitar al pacientului a recunoscut organele ca fiind străine. Au fost observate și mici zone de moarte tisulară și formare de cheaguri în ficatul de porc.

Autorii au constatat niveluri crescute ale unui tip de celule imunitare numite S100A12+, implicate în inflamație. Ei sugerează că aceste celule ar putea fi țintite cu medicamente pentru a reduce riscul de respingere pe termen lung.

Viitorul tratamentului

Riella spune că transplanturile multi-organ de la animale nu vor deveni frecvente în viitorul apropiat, deoarece transplanturile cu organe umane sunt deja complexe și riscante.

Totuși, procedura ar putea fi utilă pentru pacienții cu insuficiență hepatică, situație în care pot apărea și probleme renale, adaugă el.

Sun afirmă că echipa sa va continua procedurile pe persoane aflate în moarte clinică și pe maimuțe vii înainte de a opera oameni în viață. De asemenea, trebuie confirmat că nu există riscul transmiterii de virusuri sau bacterii de la organele de porc, mai spune el.