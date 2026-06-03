Magnatul grec al transportului maritim Evangelos Marinakis a declarat că ar fi dispus să plătească taxele de tranzit prin Strâmtoarea Hormuz, dacă acest lucru ar asigura menținerea deschisă a acestei căi navigabile disputate pentru traficul maritim.

„Chiar dacă ar trebui să plătim o taxă, pentru mine [ar fi] mult mai bine decât să avem strâmtoarea închisă”, a spus Marinakis, unul dintre cei mai mari armatori din Grecia, la conferința maritimă TradeWinds de marți, de la Atena.

Miliardarul, care deține o flotă de 185 de nave și aproximativ 35 de petroliere prin intermediul Capital Maritime Group, a spus că armatorii au plătit de ani de zile costuri suplimentare din cauza tensiunilor din regiune. Marinakis, care deține și cluburile de fotbal Nottingham Forest și Olympiacos Pireu, a subliniat costul devierea navelor prin Capul Bunei Speranțe ca urmare a atacurilor asupra navelor de către rebelii Houthi din Marea Roșie, scrie Financial Times.

„Pentru mine, este mai bine să plătesc o taxă de 100.000 sau 200.000 de dolari, în funcție de dimensiunea încărcăturii sau a navei, decât să am parte de toate aceste bătăi de cap”, a spus el, adăugând că „toți acești bani pot acoperi toate pagubele cauzate de evenimentele de până acum”.

Comentariile lui Marinakis îl diferențiază de alte grupuri și companii de transport maritim din întreaga industrie, care au afirmat că libertatea de trecere în Strâmtoarea Hormuz ar trebui menținută, întrucât închiderea continuă a acesteia creează un precedent periculos pentru alte puncte de strangulare înguste din apele internaționale.

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă traficului maritim de când Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a început să atace navele care tranzitează zona, ca răspuns la loviturile americano-israeliene.

În aprilie, autoritățile iraniene au anunțat că vor percepe taxe de până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care traversează strâmtoarea, echivalentul a aproximativ 1 dolar pentru fiecare baril transportat de cele mai mari petroliere. Ulterior, Teheranul a înființat Autoritatea pentru Strâmtoarea Golfului Persic, însă aceasta a fost sancționată de Statele Unite, ceea ce a creat incertitudine în rândul armatorilor privind accesul viitor în Golf și situația navelor blocate în zonă după trei luni de conflict.

În prezent, doar navele care beneficiază de acorduri interguvernamentale cu Iranul pentru trecere sigură sau cele care au acceptat să plătească taxele impuse au reușit să tranziteze strâmtoarea.

Mai multe companii și armatori importanți, printre care Chevron și Mitsui OSK Lines, au anunțat că nu vor plăti aceste taxe.

Armatorul grec George Prokopiou, ale cărui nave au traversat de mai multe ori Strâmtoarea Ormuz de la izbucnirea conflictului, a declarat că nimeni nu ar trebui să impună taxe de tranzit, argumentând că există numeroase puncte maritime strategice similare în lume.

La rândul său, Evangelos Marinakis a afirmat că se pregătește pentru un eventual acord de pace. Pentru a profita rapid de o posibilă redeschidere a Golfului, el a poziționat nave la doar trei-patru zile de navigație de Strâmtoarea Ormuz, pregătite să intre în zonă imediat ce va fi încheiat un acord.