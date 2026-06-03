Cea mai veche revistă de călătorii din Marea Britanie tocmai a publicat Travel Green List 2026, al patrulea raport anual despre destinații și inițiative care promovează un turism mai responsabil și mai atent la impactul asupra locurilor vizitate, potrivit metro.co.uk.

Travel Green List este un clasament care evidențiază destinații din întreaga lume considerate exemple bune de turism responsabil - locuri care încearcă să protejeze mediul, să gestioneze mai bine numărul de vizitatori și să păstreze echilibrul dintre turism și viața locală.

Cu aproape la fel de multe specii de floră și faună ca număr de locuitori (între 500 și 700), izolata insulă Tilos este foarte serioasă în ceea ce privește protecția mediului.

Această insulă este 100% autosuficientă din punct de vedere al energiei, datorită energiei solare și eoliene, și a adoptat o inițiativă ambițioasă de zero deșeuri: 80% din gunoi este în prezent compostat, reutilizat sau reciclat, iar obiectivul este de a ajunge la 100%.

Tilos se află la mijloc între popularele destinații turistice Rhodos și Kos, dar viața pe această insulă mică este foarte departe de atmosfera agitată a stațiunilor vecine.

Păsări rare precum șoimul de Eleonora și acvila lui Bonelli pot fi observate chiar din oraș, iar foca mediteraneană, specie pe cale de dispariție, este adesea văzută în largul coastei.

Totodată, pe insulă turiștii mai pot descoperi peșterile Charkadio. Fosilele descoperite acolo arată că elefanți pitici au trăit probabil pe insulă acum 4.000 de ani.

Cum ajungi acolo

Insula nu are aeroport, așa că singura modalitate de a ajunge în Tilos este cu feribotul.

Vapoarele pleacă din Atena, din portul Pireu, de două sau trei ori pe săptămână, dar călătoria durează aproximativ 15 ore.

Pentru o traversare mai scurtă, turiștii pot zbura până în Rhodos sau Kos, de unde pot lua apoi feribotul.