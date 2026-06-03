Pe segmentul „electrice 100%" avansul a fost de 88%, ajungând la 797 unităţi, arată datele preliminare publicate, marţi, de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

În topul înmatriculărilor de autoturisme noi, primele trei poziţii sunt ocupate în ordine de:

Dacia, cu 2.132 de unităţi, Toyota - 1.139, Skoda - 910

Iar pe locul patru se află Volkswagen - 811 unităţi. În topul modelelor conduce Dacia Duster cu 979 de autoturisme înmatriculate, Toyota Corola - 445, Dacia Logan - 436, Dacia Bigster - 396 şi Skoda Octavia cu 379 de unităţi.

Totalul pieţei de autoturisme este în scădere cu 10% în primele cinci luni din 2026, fată de aceeaşi perioadă a anului trecut, mai precizează asociația.

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile este o organizaţie non-profit, o entitate reprezentativă în industria auto din România, înfiinţată în anul 1994, membră a Organizaţiei Mondiale a Constructorilor de Automobile - OICA, din 1996.