Vremea azi, 3 decembrie 2025. O zi mohorâtă, dar cu temperaturi ridicate în sudul și estul țării

Ziua de miercuri aduce vreme închisă și câțiva stropi de ploaie în sudul și în estul României și un pic de soare în celelalte regiuni. Vântul se intensifică în sudul Banatului și în zonele înalte de munte.

Maximele pornesc de la 6...7 grade în depresiuni și în nord-est și ajung pe la 13...14 grade în sudul și în sud-estul României.

În Dobrogea și Bărăgan urmează o zi mohorâtă, cu un pic de ceață dimineața și condiții de ploaie mai târziu. Vântul nu pune probleme și se mai încălzește față de ieri. Temperaturile urcă până la 14 grade în zona Bărăganului.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei cerul rămâne acoperit de nori. La începutul zilei este ceață în zonele joase. Apoi e posibil să picure trecător. Maximele depășesc valorile normale pentru acest moment al anului. Ajung pe la 10...11 grade.

Și mai sus, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să fie cam înnorat. S-ar putea să vină și o ploaie slabă, trecătoare. Vântul rămâne domol, iar temperaturile sunt comparabile cu cele de marți.

Vremea în Transilvania

Vremea se mai încălzește însă în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Pe aici se vor atinge chiar și 12 grade – valori mult mai ridicate decât în mod obișnuit. Dimineață sunt condiții de ceață în unele zone, dar cerul se mai degajează după prânz.

Un aer mai cald pătrunde și în ținuturile vestice. Temperaturile urcă și aici până la 12 grade. Avem vreme schimbătoare, înnorări, dar și scurte momente însorite. E puțin probabil să plouă, iar în sudul Banatului se intensifică vântul. Ajunge la viteze de 40...50 km/h.

Și în Transilvania vedem puțin soarele pe parcursul zilei. E posibil să picure în zonele montane, iar pe crestele Carpaților Meridionali se mențin condițiile de lapoviță și ninsoare. Se face mai cald decât ar trebui. La Târgu Mureș se vor înregistra vreo 11 grade.

În schimb, în Oltenia atmosfera se menține închisă toată ziua. O să picure trecător, iar dimineața avem ceață și multă umezeală pe la câmpie. Ploile se extind după lăsarea nopții.

La fel o să fie și în ținuturile sudice; înnorări persistente, condiții de ceață la începutul zilei și poate câțiva stropi de ploaie în unele regiuni. Ieri au fost 8...9 grade, astăzi maximele pot să ajungă la 14 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem o zi mohorâtă, dar cu temperaturi ridicate pentru această perioadă și în jur de 11 grade pe la amiază. Pe seară și la noapte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie, iar mâine în zori se vor înregistra în jur de 7 grade.

La munte găsim vreme mai caldă decât ar fi normal la început de decembrie. O să plouă puțin în unele masive, iar în zonele înalte pot să apară câțiva fulgi de zăpadă. Vedem și soarele printre nori, iar vântul bate mai tare pe crestele montane.

