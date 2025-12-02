Vremea azi, 2 decembrie 2025. Zi fără ploi și cu puțin soare, dar în est atmosfera se menține închisă. Maximele preconizate

Vremea
02-12-2025
Marți scăpăm de ploi, dar în ținuturile estice atmosfera se menține închisă toată ziua. În rest vedem puțin și soarele, dar asta după ce se risipește ceața de la câmpie.

Maximele pleacă de la 5...6 grade în depresiuni și în nord-est și ajung la 11...12 grade în sudul și în sud-estul României.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici este înnorat și sunt condiții de ceață la începutul zilei. Cerul se degajează mai târziu, iar temperaturile depășesc valorile normale pentru această perioadă.

Ajung pe la 11 grade. Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi cam mohorâtă, dar fără ploi. Dimineața este ceață în zonele joase. Apoi se arată un pic soarele, dar nu peste tot. Se mai încălzește față de luni. Se vor atinge 10...11 grade. 

Mai sus, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul râmâne acoperit de nori.

Nu sunt semne de ploaie, iar temperaturile se mențin la valorile de luni. Vor fi 5 grade la Suceava și cel mult 9 grade în Bacău.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață destul de neplăcută, cu ceață densă și multă umezeală. Amiaza aduce vreme ceva mai bună, un pic de soare și temperaturi mai ridicate decât ar trebui. La fel o să fie și în ținuturile vestice: înnorări persistente și ceață la începutul zilei și scurte momente însorite după prânz.

Maximele ajung pe la 9 grade, iar la noapte o să plouă puțin sau o să burnițeze în această zonă. 

În Transilvania găsim vreme schimbătoare, mulți nori, dar fără precipitații și ceață dimineața, în special în depresiuni. Se face mai cald decât ar fi normal la început de decembrie. 

S-a lăsat ceața și în Oltenia, iar în unele zone poate să dureze mai multe ore. E posibil să vedem și soarele mai târziu, iar temperaturile vor ajunge până la 10 grade. La noapte vântul devine mai insistent și atinge viteze de 40...50 Km/h. 

Și în ținuturile sudice este înnorat acum dimineața. Avem și ceață în unele regiuni. Dacă aceasta nu durează foarte mult, temperaturile reușesc să ajungă pe la 10...11 grade. Asta însemană cu vreo 4...5 grade mai mult decât ar fi normal.

Vremea în București

În București ziua a început cu nori de joasă altitudine și condiții de ceață. Sperăm să apară și soarele mai târziu, iar în acest caz se vor atinge 11 grade. Vântul este destul de liniștit. Ceața revine după lăsarea nopții, iar minima ajunge pe la 2...3 grade.

Vremea la munte

La munte, marți se mai încălzește puțin. Norii persistă în majoritatatea masivelor. Se arată trecător și soarele, iar dimineața este multă ceață pe văi și în depresiuni. La noapte apar câteva ploi slabe în vestul Carpaților Meridionali.

