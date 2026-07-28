Temperaturile scad în nord-est, dar se mai încălzește în vest și în ținuturile sudice. În Lunca Dunării se vor atinge 34, poate 35 de grade.

În Dobrogea și Bărăgan găsim soare, vreme bună și un vânt mai insistent în zona Dobrogei. Spre seară se mai adună norii și e posibil să plouă, în special în Bărăgan, iar maximele ajung pe la 29...30 de grade.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei pot să apară câteva ploi slabe, trecătoare. În cea mai mare parte a zilei, însă, avem atmosferă însorită și un vânt ceva mai alert, care poate atinge viteze de 50 km/h. Temperaturile, comparabile cu cele de ieri, urcă până la 31 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina temperaturile scad față de ziua trecută, când s-au înregistrat 32 de grade. Marți vor fi cel mult 28 de grade. S-ar putea să picure, mai ales pe la munte, iar vântul o să bată cu putere în estul acestei regiuni. Va atinge viteze de 70 km/h.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este cam înnorat acum, dimineața. S-a lăsat și ceața în unele zone, iar în județul Maramureș este cod galben de ceață până la ora 8. Cerul se degajează mai târziu. Atmosfera devine plăcută și maximele ajung la 28 de grade. Nu este exclus să vină o ploaie rapidă și aici.

În vestul României norii se risipesc treptat și o să avem o amiază călduroasă, cu soare și până la 32 de grade în zona Banatului. La noapte, temperaturile coboară până la 15...16 grade.

Vremea devine frumoasă marți și în mare parte din Transilvania. Ploile apar sporadic și sunt neînsemnate cantitativ, iar vântul bate mai tare pe creste, iar în Carpații de Curbură vor fi rafale de 90 km/h. Temperaturile urcă până la 28 de grade în vestul provinciei, iar la noapte vor fi doar 7 grade în depresiuni.

Vremea în Oltenia

În Oltenia atmosfera se menține însorită și, după o dimineață plăcută, amiaza aduce vreme călduroasă și în jur de 33 de grade, la umbră. Vântul devine activ în vestul și în sud-vestul acestei provincii.

În sudul țării se încălzește și mai tare, iar în Lunca Dunării se vor atinge 34, poate chiar 35 de grade. S-ar putea să apară și câțiva nori de ploaie, dar asta se va întâmpla în a doua parte a zilei.

Vremea în București

În București avem o zi destul de însorită și mai caldă decât cea de ieri, cu 31 de grade în termometre. Mai spre seară se înnorează și vin câteva ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice și intensificări de vânt.

Miercuri se mai încălzește puțin și temperatura urcă până la 32 de grade. Vântul devine ceva mai activ, iar în a doua parte a zilei e posibil să apară câțiva nori de ploaie.

Joi, gata cu ploile. Se înseninează complet. Vântul adie plăcut și maxima ajunge la 31 de grade.

Vineri avem încă o zi însorită și o amiază călduroasă, cu 32 de grade, la umbră. În noaptea de joi spre vineri se vor înregistra 17...18 grade.

Vremea la munte

La munte vremea se încălzește, dar avem o zi destul de agitată, cu mai multe episoade de ploi torențiale și vijelii. La noapte, vântul o să bată cu putere, iar în zonele înalte poate depăși viteze de 100 km/h.

Ziua de miercuri aduce vreme mai bună, soare cu nori și câteva ploi slabe, trecătoare. Vântul mai are unele intensificări, iar pe creste vor fi rafale de 80...90 km/h.

Joi vremea frumoasă cuprinde majoritatea masivelor. Se domolește și vântul, iar ploile apar cu totul izolat.

Iar vineri avem o zi foarte reușită, cu soare, atmosferă plăcută și se face mai cald.

Vremea la mare

Pe litoral, e posibil să plouă puțin după orele amiezii.

Și miercuri sunt ceva condiții de ploaie la apropierea serii. Vântul rămâne destul de insistent și temperaturile urcă tot până la 30 de grade.

Ziua de joi aduce vreme foarte frumoasă, soare, briză plăcută și până la 28 de grade prin stațiuni.

Vineri se înseninează complet, dar se mai intensifică puțin vântul. Vor fi 29 de grade în aer și vreo 23 de grade în apa mării.