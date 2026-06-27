Maximele pleacă de la 25 de grade în sudul litoralului și ajung la 39 de grade în Câmpia de Vest.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici soarele încălzește rapid atmosfera și temperaturile ajung la 33 de grade în Bărăgan. Crește și disconfortul termic, iar vântul este ceva mai activ pe litoral.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se face foarte cald. Maximele ating 33 de grade, iar indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Avem soare toată ziua și doar pe la munte e posibil să apară câțiva nori de ploaie.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovină o să fie foarte cald la orele amiezii. Temperaturile urcă până la 34 de grade în Botoșani, iar atmosfera devine sufocantă din cauza stresului termic.

Vremea se mai încălzește și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Pe aici se instalează canicula și aerul devine greu de respirat. Nu sunt semne de ploaie și nici vântul nu prea se simte în această regiune.

Căldura se intensifică și în ținuturile vestice, pe unde se ating cele mai ridicate valori din țară. Vor fi 39 de grade la umbră și stresul termic vă crește după orele prânzului. Norii nu prea apar în această zonă și nu vorbim deloc despre ploi.

În Transilvania se face mai cald decâtvineri, iar în jumătatea vestică a provinciei se anunță încă o amiază caniculară. Aversele apar trecător în zona Meridionalilor - mai ales în a doua parte a zilei.

În Oltenia se anunță o zi foarte caldă și o amiază caniculară, cu maxime de până la 35 de grade. Atmosfera devine sufocantă la orele amiezii, iar mai târziu apar și câteva averse cu tunete, fulgere și intensificări de vânt.

În ținuturile sudice temperaturile cresc de la ora la alta și ating 35 de grade. În nord-vestul Munteniei, mai spre seară o să fie câteva momente de instabilitate, dar pe zone restrânse. Vorbim despre ploi zgomotoase, care pot lăsă în urmă 10 litri de apă pe metru pătrat.

Vremea în București

În București avem cer mai mult senin și se face, din nou, foarte cald. La amiază temperatura urcă până la 34 de grade, iar indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități. La noapte minima ajunge la 20 de grade

Vremea la munte

Vreme caldă găsim și la munte. În a doua parte a zilei, în Carpații Meridionali se înnorează și o să vină o ploaie rapidă, însoțită de tunete, fulgere, căderi de grindină și vânt intens.

Vremea pe litoral

Pe litoral se anunță o zi frumoasă, cu maxime agreabile, de 28...29 de grade. Norii apar sporadic, iar după orele prânzului se pornește vântul, care ajunge la viteze de 40 de km/h. Apa mării are în jur de 23 de grade.