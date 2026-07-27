Maximele pornesc de la 24...25 de grade în nord-vest și în depresiuni și ajung pe la 34 de grade în sud-est.

În Dobrogea și Bărăgan se face mai cald decât duminică și temperaturile urcă până la 33...34 de grade. Domină atmosfera însorită, dar mai spre seară se adună norii și apar câteva ploi de scurtă durată. Vântul devine mai insistent la malul mării.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, urmează o zi cu soare, temperaturi în creștere și câteva reprize de ploaie, pe suprafețe restrânse. Amiaza devine călduroasă și aduce valori de 31...32 de grade la umbră.

Vremea se încălzește și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Maximele ajung pe la 32 de grade la Iași. Instabilitatea crește în această zonă. Ploile se extind după orele prânzului. Vin cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme instabilă, mai multe reprize cu ploi torențiale, care pot aduce peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și condiții de grindină și vijelii, iar maximele nu vor trece de 26...27 de grade.

Și în vestul României o să plouă, în special în a doua parte a zilei. Vor fi averse destul de abundente, cu descărcări electrice și vânt puternic. Vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile scad ușor față de duminică. Se opresc pe la 29 de grade.

Ploile ajung și în centrul României și vor aduce cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. Vor fi și vijelii în unele zone și s-ar putea să cadă grindină. Dimineața este răcoare, în special în depresiuni, dar mai târziu temperaturile urcă până la 28 de grade.

Vremea în Oltenia

Nici Oltenia nu scapă de ploi. Acestea devin mai abundente în vestul și în sud-vestul provinciei. Sunt însoțite de fenomene electrice și răbufniri ale vântului. Maximele ajung pe la 32 de grade.

În ținuturile sudice găsim vreme mai bună, deși, mai spre seară, se înnorează și vin ceva averse și aici. Până atunci avem o zi destul de însorită, iar în Lunca Dunării se face mai cald și se ating 33 de grade.

Vremea în București

În București avem vreme schimbătoare și se face mai cald decât duminică: după prânz se ating 31 de grade. Mai spre seară vin câteva ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice și vânt intens.

Marți se mai încălzește puțin și temperatura urcă până la 32 de grade. Vântul devine ceva mai activ, iar în a doua parte a zilei e posibil să apară câțiva nori de ploaie.

Miercuri, gata cu ploile. Se înseninează complet. Vântul adie plăcut și maxima ajunge la 31 de grade.

Joi avem încă o zi însorită și o amiază călduroasă, cu 32 de grade, la umbră. În noaptea de joi spre vineri se vor înregistra 17...18 grade.

Vremea la munte

La munte vremea se încălzește, dar avem o zi destul de agitată, mai multe episoade cu ploi torențiale și vijelii. La noapte, vântul o să bată cu putere, iar în zonele înalte poate depăși viteze de 100 km/h.

Ziua de marți aduce vreme mai bună, soare cu nori și câteva ploi slabe, trecătoare. Vântul mai are unele intensificări, iar pe creste vor fi rafale de 80...90 km/h.

Miercuri, vremea frumoasă cuprinde majoritatea masivelor. Se domolește și vântul, iar ploile apar cu totul izolat.

Iar joi avem o zi foarte reușită, cu soare, atmosferă plăcută și se face mai cald.

Vremea la mare

Pe litoral, e posibil să plouă puțin după orele amiezii. În ansamblu avem o zi destul de însorită, dar cu vânt activ și rafale de 50 km/h. Se mai încălzește față de ieri și maximele ajung la 30 de grade.

Și marți sunt ceva condiții de ploaie la apropierea serii. Vântul rămâne destul de insistent și temperaturile urcă tot până la 30 de grade.

Ziua de miercuri aduce vreme foarte frumoasă, soare, briză plăcută și până la 28 de grade prin stațiuni.

Joi se înseninează complet, dar se mai intensifică puțin vântul. Vor fi 29 de grade în aer și vreo 23 de grade în apa mării.”