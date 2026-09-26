Un pahar lăsat nesupravegheat poate transforma o seară de distracție într-o tragedie. Iar cazurile nu sunt puține.

Așa numitul „drog al violului" lasă victimele vulnerabile, incapabile să se apere, și produce amnezie. Alteori, scopul rău-voitorilor este jaful.

Organizatorii evenimentului vor ca oamenii să se bucure de o ieșire în oraș fără să le fie teamă. Pentru asta, trebuie să respecte câteva reguli.

O defilare în ținute care transmit mesaje despre siguranța în cluburi a completat aseară distracția, în acest local. Una dintre lecții este supravegherea băuturii comandate. Nu sunt puține cazurile în care persoane rău intenționate au turnat droguri în pahare.

Fată: „Consider că trebuie să ne distrăm într-un fel foarte organizat dar în acelaşi timp şi într-un mod safe. Experienţa m-a învăţat ca distracţia poate să fie şi un loc în care să ne destrăbălăm în siguranţă”.

Băiat: „Mi s-a părut super fain să promovezi siguranţa în cluburi mai ales la câte se întâmpla în ziua de astăzi. Câte auzim în mediul online. Sunt atâtea incidente în cluburi, pur şi simplu e foarte important să te simţi safe într-un spaţiu.”

Cei care au venit aici și au propus să arate că o ieșire în oraș poate fi și una în care oamenii se simt în siguranță. Iar un pahar lăsat nesupravegheat nu ar trebui să transforme o seară de distracție într-o experiență neplăcută.

Defilarea a fost organizată de o tânără care a fost ea însăși victima acestui fenomen îngrijorător.

Ştefănia Costache, Organizator: „Încercăm să menţinem siguranţa şi în viaţa de noapte ca femeile sau bărbaţii pt ca mai nou şi bărbaţii sunt victimele substanţelor puse în băutura lor şi încercam să promovăm distracţia fără repercursiuni. Eu am trecut printr-o experienţă similară. Nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap să testez gelul anestezic pe care mi-l aplica un medic stomatolog.”

Paharele nu trebuie lăsate niciodată nesupravegheate în cluburi, iar dacă vă îndepărtați de ele, chiar și pentru scurt timp, este mai bine să comandați altă băutură, recomandă specialiștii.

Iar sticlele și dozele trebuie deschise în fața celui care le consumă. Este de asemenea important să ieșiți în club cu persoane de încredere și să păstrați permanent legătura, până ajungeți acasă.