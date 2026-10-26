Se răcește în jumătatea vestică. La amiază vor fi 9...10 grade în vestul Transilvaniei și 20 de grade în sud-estul Munteniei.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi plăcută, cu soare, însă acum dimineață sunt condiții de ceață. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile urcă până la 20 de grade la Călărași.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o dimineață cam mohorâtă și ceață pe la câmpie. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, dar vedem puțin și soarele. La amiază se ating 18 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi cam neplăcută, cu ceață dimineața și ploi pe spații restrânse mai târziu. În zonele înalte de munte, o să ningă și se depune strat de zăpadă. Maximele ajung la 16 grade la Iași și Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi cu cer acoperit de nori și ploi în multe zone. Temperaturile scad cu 7...8 grade față de ieri și la amiază vor fi cel mult 11 grade.

În ținuturile vestice domină atmosfera închisă și o să plouă și pe aici. În Banat, vântul bate cu 45 km/h și după prânz se vor atinge 14 grade la Arad și la Timișoara.

În Transilvania, acum dimineață, este ceață, mai ales în depresiuni. Pe parcursul zilei, cerul rămâne acoperit de nori și o să plouă în mai multe reprize. La munte, la altitudini mari, ninge și se depune strat nou de zăpadă.

În Oltenia urmează o zi cu vreme schimbătoare. O să picure puțin, iar vântul devine mai insistent în sudul și în vestul provinciei, pe unde o să bată cu 45 km/h. Temperaturile scad față de ieri. La amiază vor fi cel mult 15 grade.

În ținuturile sudice, dimineața este ceață în unele zone. Apoi vor fi înnorări și câteva ploi pe spații restrânse, dar apare puțin și soarele printre nori. Maximele ajung la 17 grade.

Vremea în București

În București, la începutul zilei sunt nori de joasă altitudine. Apare un pic și soarele, iar către seară s-ar putea să picure puțin. Maxima va ajunge la 17 grade. La noapte vor fi înnorări persistente, o să plouă slab, iar spre dimineață se vor atinge 9 grade.

Vremea la munte

La munte se răcește și o să plouă, iar la altitudini mari ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Se va depune un strat de zăpadă de 5...10 cm. În zonele de creastă din masivele sudice, vântul o să bată cu 60...70 km/h.