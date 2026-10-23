Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie

În ultima săptămână din octombrie și la începutul lunii noiembrie, temperaturile se vor situa în jurul valorilor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, în special în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 2 – 9 noiembrie

În intervalul 2–9 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

În schimb, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale în toate regiunile României.

Săptămâna 9–16 noiembrie

Estimările meteorologice indică temperaturi medii ușor mai coborâte decât cele specifice perioadei și în intervalul 9–16 noiembrie, la nivelul întregii țări.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor încadra în jurul valorilor normale pentru această perioadă, fără să fie estimate abateri semnificative la nivel național.

Săptămâna 16 – 23 noiembrie

În ultima săptămână a intervalului analizat, respectiv între 16 și 23 noiembrie, mediile temperaturilor vor reveni la valori apropiate de cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile țării.