Vântul bate tare pe crestele montane. Este destul de activ și în sud-vest și în ținuturile estice. Maximele pleacă de la 11...12 grade în depresiuni și ajung la 21 de grade în zona Olteniei.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme închisă, multe ploi și un vânt destul de insistent, cu rafale de 50 km/h. Pot fi și descărcări electrice, iar temperaturile scad față de ieri, când s-au atins 23 de grade. Vineri vor fi cel mult 16 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi destul de neplăcută. Va fi cam înnorat și o să plouă, iar cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat. Un aer mai rece pătrunde și în această zonă. Temperaturile pierd vreo 3...4 grade față de joi.

Cerul rămâne acoperit și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Mai vin ceva ploi, iar vântul bate mai tare pe parcursul zilei. Atinge viteze de 50 km/h. Se mai răcește puțin și aici. Maximele se opresc la 13 grade.

Vremea în Transilvania

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș se îndreaptă vremea. O să avem o zi frumoasă, cu soare, temperaturi un pic mai ridicate decât ieri și 15...16 grade pe la amiază.

În ținuturile vestice se împrăștie norii și atmosfera devine plăcută după prânz. Maximele ajung la 17 grade în zona Banatului, dar la noapte se face mai frig. Se vor înregistra 3...4 grade.

În Transilvania mai apar câteva reprize de ploaie în estul provinciei. În rest vedem și soarele printre nori. Vântul bate mai tare pe crestele montane, iar la noapte temperaturile coboară sub pragul înghețului în depresiuni. Vor fi minus 2 grade la Miercurea Ciuc.

Vremea în Oltenia

În Oltenia avem o zi destul de însorită, dar pot să vină și câțiva stropi de ploaie în unele zone. Vântul este ceva mai activ și se încălzește față de ziua trecută. Pe aici se ating cele mai ridicate valori din țară, de 21 de grade.

Temperaturile scad însă în ținuturile sudice. Joi au fost 22 de grade în Lunca Dunării. Vineri maximele se opresc la 18 grade. O să plouă din când în când, iar după lăsarea nopții scăpăm de ploi, dar se lasă ceața.

Vremea în București

În București atmosfera se menține închisă aproape toată ziua. O să plouă din când în când și se răcește față de joi. Vor fi cel mult 16 grade. La noapte se lasă ceața și temperatura coboară până la 7...8 grade.

Vremea se îndreaptă sâmbătă. Scăpăm de ploi. Vedem și soarele printre nori. Temperaturile, în creștere față de astăzi, urcă până la 19 grade. Dimineața și noaptea vor fi din nou condiții de ceață.

Duminică avem vreme schimbătoare, înnorări, scurte momente însorite și se mai răcește puțin. Maxima se oprește la 17 grade.

Luni se încălzește din nou. Se ating 19 grade pe la amiază. Se înnorează din când în când, dar este puțin probabil să plouă, iar la începutul zilei sunt șanse mari să apară ceața.

Vremea la munte

La munte se răcește, iar temperaturile coboară spre normal. În masivele vestice se arată soarele. În rest va fi cam înnorat și o să plouă, mai serios în Carpații de Curbură. Vântul bate mai tare pe creste. Poate depăși viteze de 70 km/h.

Sâmbătă se îndreaptă vremea. Ploile devin izolate. Se domolește și vântul și se încălzește ușor.

Duminică avem atmosferă schimbătoare, soare, ceva înnorări și poate câțiva stropi de ploaie în masivele estice. Vântul devine mai insistent. Ajunge la 50 km/h.

Luni se înnorează din când în când. Apar câteva ploi slabe în zona Orientalilor. Este posibil să picure și în rest, iar pe crestele montane sunt condiții de lapoviță, poate chiar ninsoare.