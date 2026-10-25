Dimineața va fi ceață persistentă, mai ales în sud, în est și în zona centrală, și e posibil să burnițeze. Maximele pornesc de la 11 grade în Transilvania și ajung la 20 de grade în Oltenia și în sudul Munteniei.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan este ceață persistentă la începutul zilei. Apoi se arată soarele și se încălzește față de ieri. În Bărăgan se ating 20 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem o dimineață cam mohorâtă, cu nori de joasă altitudine și multă umezeală. Amiaza aduce însă vreme mai bună, apare soarele și temperaturile cresc ușor.

Ceața este prezentă dimineața și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Se risipește însă mai târziu. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, dar și un pic de soare. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge la 16 grade la Vaslui și Bacău.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi însorită și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra 18 grade.

În ținuturile vestice găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori, însă acum dimineață s-ar putea să fie și un pic de ceață. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile cresc ușor și se opresc la 17 grade.

În Transilvania, acum dimineață este mai răcoare în depresiuni și pe suprafețe mari se semnalează ceață persistentă. Peste zi însă se arată și soarele printre nori și se încălzește ușor.

Și în Oltenia este ceață la începutul zilei. Apoi atmosfera devine plăcută și se încălzește treptat. Maximele vor ajunge la 20 de grade la Drobeta-Turnu Severin și la Râmnicu-Vâlcea.

În ținuturile sudice temperaturile urcă până la 19...20 de grade în Lunca Dunării. Avem înnorări și ceață dimineața, dar și perioade cu soare după prânz.

Vremea în București azi

În București, ceața persistă în prima parte a zilei, dar mai târziu se arată și soarele printre nori. Vântul va sufla slab și după prânz se vor înregistra în jur de 18 grade. La noapte revine ceața și minima coboară la 7 grade.

La munte, mai apar ceva înnorări în masivele sudice și în cele estice, dar în rest se anunță vreme mai bună. Vântul crește în intensitate în zonele de creastă, pe unde vor fi rafale de 40...60 km/h, iar temperaturile vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri.