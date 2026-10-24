Maximele pornesc de la 12 grade în nord-estul Moldovei și ajung la 21...22 de grade în Banat.

Prognoza meteo pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan cerul se degajează treptat. Doar în nordul Dobrogei va fi cam înnorat și s-ar putea să vină câțiva stropi de ploaie. Temperaturile, în creștere față de ieri, ajung pe la 17 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei domină atmosfera închisă și e posibil să picure trecător. În Muntenia vedem puțin soarele. Temperaturile urcă până la 18 grade, după ce ieri au fost în jur de 10 grade în această regiune.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul rămâne acoperit aproape toată ziua. Apar și câteva ploi slabe în unele zone. Vântul nu pune probleme, însă pe aici sunt anunțate cele mai scăzute valori din țară, de 12 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș acum dimineața este ceață în unele zone. Apoi se arată soarele, atmosfera devine plăcută și se încălzește ușor față de ieri. Se vor atinge 17 grade.

În vestul României continuă vremea frumoasă. Norii apar destul de rar, dar vântul devine mai insistent în sudul Banatului. Atinge viteze de 50 km/h. Încălzirea vremii se simte și aici. Temperaturile, mai ridicate decât în restul țării, ajung la 21...22 de grade.

În Transilvania ziua începe cu înnorări și ceață, mai ales în depresiuni. Mai târziu se arată soarele și se încălzește față de ziua trecută. În Sibiu se vor atinge 16 grade. La noapte, însă, se face cam frig în zona depresionară. Vor fi minus 4 grade la Miercurea Ciuc.

În Oltenia găsim vreme schimbătoare, nori de joasă altitudine și ceață în prima parte a zilei; soare și vreme bună după prânz. Maximele, comparabile cu cele de ieri, ajung pe la 20 de grade.

Vremea se încălzește însă în ținuturile sudice. Temperaturile urcă și aici până la 20 de grade. Atmosfera este destul de neplăcută dimineața, cu nori, ceață și condiții de burniță. Vremea devine frumoasă mai târziu.

Vremea în Capitală

Și în București avem înnorări și ceață în prima parte a zilei. Apoi se arată soarele și se încălzește față de ieri. Se vor atinge 18 grade. La noapte se lasă din nou ceața, iar temperatura coboară până la 7...8 grade.

La munte găsim vreme bună și temperaturi în ușoară creștere. În masivele estice se mai adună norii, dar este puțin probabil să plouă. În rest, atmosfera se menține însorită toată ziua.