La noapte aversele se întorc în ținuturile vestice, dar e posibil să plouă și în centrul României.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme bună, cer mai mult senin și temperaturi în creștere față de ziua trecută. Vântul este destul de liniștit, chiar și la malul mării, iar pe la amiază se ating valori de 28...29 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei soarele încălzește treptat atmosfera. Se face mai cald decât sâmbătă și temperaturile se apropie de 30 de grade. Nu vorbim deloc despre ploi, iar vântul adie plăcut pe parcursul zilei.

Încălzirea vremii se simte și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. După o dimineață cam răcoroasă, amiaza aduce maxime cuprinse între 26 și 29 de grade. Urmează o zi liniștită, fără precipitațîi, iar norii pe care îi vedeți în această zonă, sunt nori de vreme bună.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș cerul se păstrează curat de dimineață până seara și temperaturile urcă pănă la 29, poate 30 de grade. Vremea se schimbă, însă, după lăsarea nopții. Apar averse cu descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Se pot strânge cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp.

În vestul României se încălzește și mai tare, iar în Banat se ating cele mai ridicate valori din țară, de 32...33 de grade. După o zi însorită și calmă, urmează o noapte cu ploi și manifestări de instabilitate. Vor fi averse mai serioase în zonele montane, pe unde se vor produce vijelii.

În Transilvania avem o dimineață cam rece. Sunt doar 8 grade la această oră în Miercurea Ciuc.

Amiaza aduce temperaturi mai ridicate decât ieri și 29 de grade în Sibiu. Spre seară e posibil să plouă în zonele montane, iar la noapte apar ceva averse și aici.

Un aer mai cald pătrunde duminică și în Oltenia. Avem soare, vreme călduroasă și 31...32 de grade în vestul provinciei. Norii se înmulțesc după lăsarea nopții și vor aduce câteva reprize de ploaie.

În sudul țării cerul se pătrează curat toată ziua. Ploile lipsesc din prognoză și temperaturile căstigă 2...3 grade față de ieri. Ajung pe la 30 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

Nici în București nu prea vedem norii. Vântul adie plăcut și se face mai cald. Se vor atinge 29...30 de grade. Urmează o noapte liniștită, cu temperaturi în ușoară creștere și o minimă de 16 grade.

Vremea la munte

La munte avem încă o dimineață rece, dar atmosfera se mai încălzește după prânz. În Meridionali și în Carpațîi de Curbură, spre seară pot să apară câțiva nori de ploaie, iar peste noapte o să plouă torențial în Carpații Occidentali.

Vremea la mare

Pe litoral se anunță o zi foarte frumoasă, cu soare, briză plăcută și temperaturi puțin mai ridicate decât sâmbătă. Maximele din stațiuni ajung la 28 de grade, dar apa rămâne destul de rece. Are 20...21 de grade.