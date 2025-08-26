Vremea azi, 26 august. Vremea se mai încălzește, însă apar ploi în unele zone

Vremea
26-08-2025 | 09:21
Vremea se încălzește marți și ajungem la un regim termic mai potrivit pentru final de august. Vor fi 21 de grade în depresiuni și 29 de grade în sudul și în sud-vestul României.

 

Știrile PRO TV

În prima parte a zilei e posibil să picure în sud-estul extrem, iar spre seară apar câțiva nori de ploaie în nordul și în nord-estul țării.

În Dobrogea și Bărăgan găsim vreme bună și soare. Vor fi câțiva nori în Dobrogea și poate câțiva stropi de ploaie în extremitatea sud-estică a României. Vântul devine mai insistent pe litoral, iar temperaturile câștigă 3–4 grade față de luni.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei nu prea vedem norii, iar după prânz se face mai cald decât luni și maximele ajung la 27–28 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem o dimineață cam rece, dar atmosfera devine plăcută mai târziu. Încălzirea vremii se simte și aici. Temperaturile urcă până la 25–26 de grade. Marți seara apar ceva înnorări, poate și o ploaie slabă, de scurtă durată.

Citește și
oameni pe strada
Cum va fi vremea în ultimele zile de vară. Prognoza ANM pentru sfârșitul lunii august și începutul lunii septembrie

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai încălzește puțin. Luni au fost 21 de grade, marți maximele ajung pe la 25 de grade. Cerul rămâne senin până spre seară. Atunci apar câțiva nori și e posibil să picure în unele zone.

În vestul României avem încă o dimineață răcoroasă, dar peste zi se face mai cald decât luni. Se ating 27–28 de grade. Avem cer curat peste tot, așa că nu vorbim deloc despre ploi.

În Transilvania este frig la începutul zilei, în special în depresiuni. Pe aici sunt și condiții de brumă. Apoi temperaturile cresc de la o oră la alta și ajung la 25 de grade la Sibiu. Nu o să plouă nici măcar în zonele montane. Doar vântul o să bată ceva mai tare pe creste.

Vremea se încălzește și în zona Olteniei. Vor fi 29 de grade la Drobeta-Turnu Severin. Atmosfera se menține însorită toată ziua și vântul este destul de liniștit.

Nici în ținuturile sudice nu prea sunt nori pe cer. După o dimineață cam răcoroasă, amiaza aduce temperaturi potrivite pentru data din calendar.

Vremea în București

În București este răcoare la începutul zilei, apoi soarele încălzește treptat atmosfera. Vântul adie plăcut și temperatura urcă până la 29 de grade, asta după ce luni au fost 26 de grade.

Miercuri continuă vremea frumoasă și se face mai cald. Maxima ajunge pe la 32 de grade, iar norii apar destul de rar pe parcursul zilei.

Joi avem o zi însorită și o amiază călduroasă, un pic de vânt și se ating din nou 32 de grade.

Vineri se mai încălzește puțin. Cerul se păstrează curat toată ziua. Vântul nu prea se simte și temperatura urcă până la 33 de grade.

Vremea la munte

La munte avem încă o dimineață rece, dar vremea se mai încălzește după prânz. Spre seară e posibil să plouă puțin în nordul Carpaților Orientali. În rest avem o zi însorită și un vânt mai activ la altitudini mari.

Miercuri temperaturile continuă să crească. Nu mai vorbim deloc despre ploi. Doar vântul are intensificări trecătoare în nordul Carpaților Orientali.

Joi se înseninează complet și o să avem o amiază plăcută, cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal.

Vineri se face și mai cald. Rămânem cu vremea frumoasă. Avem cer senin în majoritatea masivelor, dar vântul bate ceva mai tare.

Vremea la mare

Pe litoral găsim vreme bună, soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de luni.

Vor fi până la 27 de grade în aer și în jur de 21 de grade în apa mării. Vântul devine mai insistent după prânz.

Miercuri se mai încălzește puțin și maximele ajung pe la 28 de grade. Soarele strălucește nestingherit, iar briza mării este destul de plăcută.

La fel o să fie și joi: atmosferă însorită toată ziua și temperaturi normale pentru data din calendar.

Vineri continuă vremea frumoasă și se face un pic mai cald. Temperaturile urcă până la 29 de grade. Cerul este mai mult senin. Se mai încălzește și apa mării: va avea 24 de grade.

