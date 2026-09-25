Temperaturile pornesc de la 15 grade în Oltenia și vor ajunge până la 25 de grade în sud-vestul Munteniei.

În Dobrogea și Bărăgan vor fi perioade cu soare, dar și ceva înnorări și poate câțiva stropi de ploaie. Pe litoral, vântul o să bată cu 40 km/h. Temperaturile, mai ridicate decât joi, vor ajunge la 24 de grade în Bărăgan.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească. Din când în când se mai adună norii, însă doar izolat s-ar putea să picure puțin. După prânz, vor fi cel mult 23 de grade la Focșani și Brăila.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță vreme foarte frumoasă: soare, câțiva nori trecători și temperaturi cu 2...3 grade peste cele înregistrate joi.

Vremea în Transilvania

Vreme plăcută și temperaturi în creștere găsim și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Doar izolat mai apar ceva înnorări și s-ar putea să picure puțin. Se face puțin mai cald. Maximele ajung la 20 de grade.

În ținuturile vestice se răcorește ușor. Temperaturile ajung și pe aici la 20 de grade. În Banat se mai adună norii și vin câteva ploi slabe, dar în rest se anunță vreme destul de bună toată ziua.

În Transilvania avem o dimineață cam rece în depresiuni și ceață în unele zone. După ce se risipește ceața, vedem soarele printre nori și se încălzește ușor. În vestul provinciei se ating 20 de grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia vor fi perioade cu soare, dar și ceva înnorări și ploi slabe locale. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile scad ușor. La amiază vor fi 21 de grade la Râmnicu Vâlcea.

Și în ținuturile sudice se mai adună norii și s-ar putea să picure puțin, mai ales în vestul Munteniei. Se face mai cald decât ieri. La amiază se ating 24...25 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București avem vreme schimbătoare. Vântul va sufla slab și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 24 de grade.

Ziua de sâmbătă ne aduce atmosfera închisă. Se face mai răcoare și vor fi cel mult 20 de grade. Vântul nu pune probleme, însă după-amiaza și seara este posibil să plouă trecător.

Duminică se arată soarele și predomină vremea frumoasă. După-amiaza mai apar câțiva nori, însă șansele de ploaie sunt reduse. Se mai încălzește puțin și se ating 24 de grade.

Luni atmosfera va fi schimbătoare. Din când în când se înnorează și este posibil să vină câțiva stropi de ploaie, iar vântul va fi puțin mai activ. După prânz se vor atinge 23 de grade, iar în noaptea de luni spre marți minima va ajunge la 12 grade.

Vremea la munte

La munte, înnorările persistă în masivele sud-vestice. O să vină câteva ploi slabe în Munții Banatului și în vestul Carpaților Meridionali. În rest vor fi și perioade cu soare, iar ploile apar doar izolat. Temperaturile din stațiuni se vor apropia de normalul acestei perioade.

Sâmbătă predomină vremea închisă și, din când în când, o să mai plouă slab. În noaptea de sâmbătă spre duminică cerul se va degaja treptat și, izolat, se va semnala ceață.

Duminică vremea se îmbunătățește. Dimineața sunt ceva condiții de ceață, apoi apare soarele și o să mai vină câteva averse slabe, pe suprafețe restrânse.

Luni se răcorește ușor și atmosfera va fi schimbătoare. Ploile vin în a doua parte a zilei, dar vor fi neînsemnate cantitativ, iar vântul va avea unele intensificări în zona Carpaților de Curbură, pe unde vor fi rafale de 35...45 km/h.