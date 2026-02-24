Ziua de marți aduce vreme caldă în vestul și în sudul țării, pe unde se ating 12-13 grade Celsius. Cele mai mici valori, de 3 grade, se vor înregistra în regiunile estice. Precipitațiile apar în cea mai mare parte a țării. Vorbim în special despre ploi, dar în Transilvania și în Moldova e posibil să fie și puțină lapoviță și ninsoare. La munte ninge viscolit, dar vântul are intensificări și în vest, în sud-vest și în centru.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, pe unde urmează încă o zi mohorâtă. Plouă în toată regiunea, iar la noapte sunt condiții de lapoviță și ninsoare. S-ar putea să se formeze polei, iar maximele ajung la 10 grade Celsius pe litoral. În această zonă avem și un cod galben de ceață densă și vizibilitate redusă, valabil până la ora 11.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot atmosferă mohorâtă. În zonele joase plouă; la munte predomină ninsorile și se depune strat de zăpadă. Tot pe-acolo vântul are intensificări și se transformă în viscol. La amiază se ating 11 grade pe la Focșani, dar la Galați vor fi doar 3 grade. Până la ora 9 sunt în vigoare mai multe coduri galbene de ceață densă și polei.

Vreme închisă în Bucovina

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem înnorări persistente. Ploile apar în toată regiunea, dar nu este exclus să vină și puțină lapoviță. În zona montană înaltă o să ningă viscolit, iar temperaturile, similare cu cele de luni, se opresc la 8 grade. Dimineața, s-a lăsat ceața și au fost emise mai multe coduri galbene de ceață densă și polei - valabile până la ora 09.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot vreme închisă, cu ploi în zonele joase și ninsori la munte. După prânz maximele ajung la 9 grade pe la Satu Mare - valori ușor peste normalul perioadei.

Nici în ținuturile vestice nu vedem soarele. O să plouă abundent, iar în zona montană o să ningă viscolit. Vântul bate tare și în zona Banatului, pe unde atinge viteze de 70 de km/h. Temperaturile rămân ridicate pentru o zi de februarie și vor fi în jur de 12 grade.

În Transilvania cerul rămâne acoperit pe tot parcursul zilei. Ploile apar și în această regiune, vântul bate tare, iar la munte ninge, se depune strat de zăpadă și va fi viscol. În Meridionali, la altitudini mari vor fi rafale de peste 110 km/h. La amiază, maximele ajung la 9 grade pe la Alba Iulia.

O să plouă și în zona Olteniei. Nici pe-aici nu vedem soarele, vântul are intensificări susținute, iar în regiunea montană se transformă în viscol. TOT pe-acolo se pot depune 10-15 centimetri de zăpadă. După prânz maximele ajung la 13 grade - cele mai mari valori din țară.

În sudul țării găsim tot atmosferă închisă, cu ploi în zonele joase și ninsori la munte. Peste noapte ploile se pot transforma în lapoviță. Vântul se întețește în sud-vestul Munteniei, iar temperaturile ating și pe-aici 13 grade.

Vremea la București

În București avem o zi mohorâtă, cu ploi slabe, trecătoare și o maximă de 6...7 grade. La noapte înnorările persistă, iar temperatura coboară până la zero grade.

La munte se face mai frig decât ieri. Domină ninsorile, iar în masivele sudice și vestice vântul se transformă în viscol. În zonele înalte vor fi rafale de 110 km/h și vizibilitatea o să scadă destul de mult.