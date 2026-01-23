O să ningă slab în cea mai mare parte a Moldovei și pe suprafețe mai restrânse în Transilvania, iar în Dobrogea și în nord‑estul Munteniei predomină ploile.

Maximele pleacă de la minus 1 grad în nordul Moldovei și vor ajunge până la 7...8 grade în zonele de deal din Banat și Crișana.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim atmosferă închisă, ploi slabe în unele zone si ceață dimineața. Temperaturile, mai scăzute decât ieri, vor ajunge la 4 grade pe litoral.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim mulți nori și precipitații sub toate formele. Dimineață se va semnala ceață, iar temperaturile scad în toată provincia. Ieri la Galați au fost 6 grade, astăzi maxima se oprește la 1 grad.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi cu înnorări și ninsori slabe. Temperaturile ajung cu greu la 1 grad cu plus, iar la noapte minimele vor ajunge la minuse 3 grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme mai bună chiar dacă s-ar putea să fulguiască puțin. Apare și soarele printre nori și se încălzește ușor. Spre seară se înnorează și o să plouă din loc în loc.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, ajung la 7...8 grade în zonele deluroase. Atmosfera va fi schimbătoare, iar spre seară o să plouă în nordul Crișanei. Vântul va avea unele porniri în sudul Banatului.

În Transilvania, acum dimineața, sunt înnorări, ceață și ninsori în unele zone. Peste zi apare și soarele din când în când, iar temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 6 grade la Sibiu.

În Oltenia se anunță o zi cu ceață dimineață și mulți nori mai târziu. S-ar putea să burnițeze trecător, iar după prânz se ating 4 grade.

Și în sudul României vor fi înnorări, ceață în primele ore ale zilei și câteva ploi slabe mai târziu. Temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 3 grade Celsius.

Vremea în București

În București, astăzi atmosfera va fi închisă, iar dimineață avem ceață și o să burnițeze trecător. După prânz se vor înregistra în jur de 2 grade. La noapte cerul rămâne acoperit de nori, revine ceața și minima coboară la zero grade.

Vremea la munte

În zonele de munte se anunță ninsori slabe în Carpații Orientali, iar către seară vin precipitații mixte în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. În restul zonei montane doar izolat s-ar putea să fulguiască puțin. Vântul va avea unele porniri în Munții Banatului, iar la noapte o să bată cu 50...60 km/h.

