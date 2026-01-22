Vor fi minus 2 grade în Transilvania și 7 grade pe litoral. Cerul rămâne acoperit în majoritatea regiunilor și apar și ceva precipitații slabe.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici urmează o zi mohorâtă, cu înnorări, ploi în zona Dobrogei și precipitații sub toate formele în Bărăgan. Maximele, în creștere față de ziua trecută, ajung pe la 7 grade la malul mării.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, avem TOT atmosferă închisă și precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. După prânz temperaturile ajung la valori pozitive în toată regiunea și vor fi în jur de 2...3 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina înnorările persistă și vin și ceva precipitații slabe. La începutul zilei s-a lăsat ceața pe la câmpie, iar la amiază maximele ajung și pe-aici la 2 grade.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață GEROASĂ în unele zone. Cerul rămâne acoperit, dar se mai încălzește față de ziua trecută și temperaturile urcă până la 3 grade. Precipitațiile apar DOAR pe suprafețe restrânse, iar peste noapte minimele se apropie din nou de pragul GERULUI.

În vestul țării găsim TOT atmosferă mohorâtă. În sudul Banatului vin ceva ploi sau lapoviță, pe spații mici, iar la începutul zilei s-a lăsat ceața pe la câmpie. Maximele mai cresc puțin, iar pe la Reșița se vor înregistra în jur de 6 grade.

În Transilvania este GER cumplit acum, dimineața, în depresiuni, pe unde s-a format și ceață. Temperaturile mai cresc peste zi, însă pe-aici se ating cele mai mici valori din țară, de MINUS 1 ... MINUS 2 grade. NU prea vedem soarele și apar și ceva precipitații slabe, sub toate formele.

Se mai încălzește și în zona Olteniei, pe unde maximele ajung la 4 grade la orele amiezii. Avem, însă, o dimineață destul de rece, iar pe parcursul zilei o să mai vină câțiva fulgi de zăpadă.

În sudul României avem înnorări în toată regiunea și precipitații sub toate formele, care vor determina formarea poleiului. Astăzi se ating în jur de 2...3 grade - valori apropiate de normalul perioadei.

Vremea în București

În București avem o zi mohorâtă, cu precipitații slabe, polei dimineața și o maximă de 3 grade pe la amiază. La noapte e posibil să apară ceața, iar temperatura NU mai coboară SUB ZERO grade.

Vremea la Munte

La munte ziua de astăzi aduce temperaturi pozitive în multe stațiuni. Domină, însă, atmosfera închisă. O să cadă lapoviță sau o să ningă - în special în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali.









