Dimineața, în sud și în sud-est se formează ceață și tot în aceste zone vor fi cele mai mici temperaturi: 2 grade. Cele mai mari valori, de 13 grade, se ating în sud-vest.

În Dobrogea și Bărăganul găsim vreme închisă, ceața dimineața în unele zone, iar pe seară și la noapte o să plouă. Maximele ajung la 10 grade pe litoral, dar în regiunile în care ceața persistă mai multe ore vor fi cel mult 2 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim tot atmosferă mohorâtă, cu ceață în primele ore și înnorări mai târziu. În zonele joase o să plouă, la munte avem lapoviță și ninsoare și tot pe-acolo vântul are intensificări. Temperaturile mai cresc puțin și ajung la 6 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem înnorări persistente. Pe-aici apar averse, iar în zona montană înaltă o să ningă viscolit. Se mai încălzește față de ziua trecută, iar la amiază se ating 8 grade. Dimineața, pe spații mici e posibil să se formeze polei.

Ploi în Transilvania și Maramureș

În nordul Transilvaniei și în Maramureș o să plouă destul de mult. Se pot strânge 15 litri de apă pe metru pătrat, iar la munte, la altitudini mari o să ningă și vântul viscolește ninsoarea cu 85 de km/h.

Nici în ținuturile vestice nu vedem soarele. Vin și pe-aici câteva averse, iar pe crestele Munților Apuseni ninge viscolit și crește stratul de zăpadă. Chiar și-așa, se face mai cald decât ieri, iar în Banat se ating 12 grade.

În Transilvania avem cer acoperit și temperaturi în creștere: la Alba Iulia vor fi în jur de 10 grade. Ploile apar și în această regiune, iar la noapte se transformă în lapoviță, măzăriche, poate chiar ninsoare. La munte, la altitudini mari o să ningă viscolit.

În Oltenia avem ceață la începutul zilei și înnorări mai târziu. Se mai încălzește față de ziua trecută, iar în vestul provinciei se ating 13 grade. În zonele în care ceața persistă mai multe ore temperaturile rămân la valori modeste.

În sudul țării găsim tot atmosferă închisă, cu ceață dimineața și ploi la apropierea serii și peste noapte. Pe-acolo pe unde ceața durează temperaturile nu trec de 2 grade, însă în zonele deluroase se pot atinge chiar și 8 grade.

În București ziua de astăzi începe cu ceață. Apoi cerul rămâne acoperit, iar pe seară și la noapte e posibil să picure trecător. Maxima atinge 4 grade. Peste noapte revin condițiile de ceață, iar temperatura coboară până la -2 grade.

La munte se înnorează peste tot și apar precipitații: ploi și lapoviță în zonele joase și ninsoare la altitudini mari. În nordul Orientalilor și în Munții Apuseni crește stratul de zăpadă, iar vântul viscolește ninsoarea cu rafale de peste 85 de km/h.