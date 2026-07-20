În sud avem încă o amiază caniculară, dar foarte cald va fi și în vest. Maximele pleacă de la 23...24 de grade în vestul Moldovei și în Bucovina și ajung la 35 de grade în ținuturile sudice.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan soarele încălzește rapid atmosfera și temperaturile ajung la 35 de grade. Crește și disconfortul termic, iar după-amiază vin mai multe serii de averse zgomotoase și abundente.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se mai răcorește, dar tot se ating 33 de grade. După prânz o să plouă torențial și vor fi și descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină.

Temperaturile scad și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. În a doua parte a zilei se adună norii și apar averse cu tunete, fulgere, grindină și rafale puternice de vânt. Se vor strânge cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp.

O să plouă și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar pe suprafețe mai restrânse. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar maximele se mențin la valori apropiate de normalul perioadei. În Satu Mare se ating 31 de grade.

În ținuturile vestice rămânem cu vremea călduroasă și, după prânz, vor fi în jur de 33 de grade. Avem atmosferă însorită aproape peste tot, iar pe la munte o să vină câteva ploi zgomotoase.

În Transilvania temperaturile scad puțin și nu scăpăm de instabilitate și de averse. Acestea apar mai ales în estul și în sud-estul provinciei, iar în zona montană vor lăsa în urmă peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul bate tare în timpul ploilor și poate ajunge la viteze de 80 de km/h.

În Oltenia avem încă o amiază caniculară, cu multă zăpușeală. În Craiova se ating 35 de grade. Mai târziu se înnorează și apar câteva averse cu descărcări electrice, în special în zonele de deal și de munte.

Căldură sufocantă găsim și în ținuturile sudice, pe unde maximele ajung tot la 35 de grade. După orele prânzului vin mai multe reprize de ploi torențiale, cu tunete, fulgere, căderi de grindină și vijelii puternice.

Vremea în Capitală

În București astăzi nu scăpăm de caniculă. Se ating 35 de grade și atmosfera devine apăsătoare. După-amiază sunt anunțate averse însoțite de descărcări electrice și vânt intens. O să mai plouă și la noapte, iar minima ajunge la 19 grade.

La munte se face mai răcoare. După prânz, îndeosebi în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali o să plouă torențial, cu tunete și fulgere. Vântul se întețește, în unele zone o să cadă grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Pe litoral avem soare și vreme bună până la apropierea serii, când se adună norii și apar câteva averse trecătoare. Vântul devine cam insistent, iar în stațiuni se ating 29 de grade. Apa mării ajunge la 22 de grade.