Vântul agită atmosfera în toată țara, cu viteze de 40...50 km/h, dar în zona montană înaltă vor fi rafale de 70...80 km/h. Se răcește în vestul, nordul și centrul țării. Maximele pleacă de la 10...11 grade în nordul Moldovei și vor ajunge la 23 de grade în Muntenia.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera va fi schimbătoare și o să plouă din când în când. Vor fi și descărcări electrice, iar vântul crește în intensitate. Se încălzește ușor și la amiază se vor înregistra 23 de grade la Călărași.

O să plouă și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Apare puțin și soarele pe parcursul zilei și vântul va crește în intensitate. Temperaturile cresc cu 2...3 grade față de ziua trecută.

În nordul Moldovei și în Bucovina avem o zi tare neplăcută, cu înnorări și ploi, care pot aduce peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi și tunete, fulgere, condiții de grindină. La munte ninge și se depune strat de zăpadă de până la 10 cm. Duminică au fost 17 de grade la Suceava dar luni vor fi doar 11 grade.

Se răcește și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. O să plouă destul de consistent, iar în zonele de munte o să ningă. La amiază se vor înregistra cel mult 16 grade la Zalău.

În ținuturile vestice, se mai adună norii, vor fi averse locale cu fenomene electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile scad ușor și după prânz se vor atinge 18 grade la Timișoara.

În Transilvania este frig dimineața, mai ales în depresiuni, pe unde s-a format bruma. Peste zi, o să plouă în multe zone, dar la munte la altitudini mari apar precipitații mixte. Tot la altitudini mari vântul o să bata cu 70...80 km/h. Se răcește și la amiază vor fi 18 grade la Alaba Iulia și Sibiu.

În Oltenia urmează o zi cu vreme schimbătoare și ploi pe suprafețe mai restrânse. Temperaturile pierd 2...3 grade fata de ieri.

Și în ținuturile sudice o să plouă pe parcursul zilei și vântul va crește în intensitate. Vedem și soarele printre nori și se încălzește ușor.

Vremea în București

În București, se anunță încă o zi cu soare. Se încălzește ușor și se ating 23 de grade. Spre seară și în noaptea următoare, se adună norii și o să picure puțin, iar vântul o să bată cu 45 km/h.

Vremea la munte

La munte, se răcește. Vor fi averse consistente și se pot acumula peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. În nordul Orientalilor, treptat, vor predomina ninsorile și se vă depune strat de zăpadă, de până la 10 cm. La altitudini mari, vântul o să bată cu 70...80 km/h.