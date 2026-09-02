Statueta are o lungime de aproximativ 8,5 centimetri și este realizată dintr-o piatră cu nuanțe de verde și negru. Animalul este reprezentat culcat, cu capul întors spre spate și cu picioarele și coada strânse lângă corp, relatează The Independent.

Potrivit experților, piesa datează cel mai probabil de la sfârșitul secolului al XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea, din perioada de început a dinastiei Ming, aproximativ între anii 1380 și 1420.

Obiect banal la prima vedere

Statueta a fost cumpărată în urmă cu aproximativ două luni, la un târg de vechituri. Charles Hanson, reprezentant al casei de licitații Hansons Auctioneers, spune că descoperirea demonstrează că obiecte de mare valoare pot fi găsite în locuri aparent obișnuite.

„Unul dintre clienții noștri a mers la un târg foarte târziu, aproape de prânz. Pe una dintre tarabe, într-o cutie, se afla acest obiect destul de banal la prima vedere”, a povestit Charles Hanson.

Specialistul descrie piesa drept un câine arhaic, culcat, sculptat în jad negru și verde. Analizele și caracteristicile obiectului i-au determinat pe experți să îl plaseze în perioada de tranziție dintre sfârșitul dinastiei Song și începutul dinastiei Ming.

„Credem că acest mic câine datează cel mai probabil de la sfârșitul secolului al XIV-lea sau începutul secolului al XV-lea și există mai multe elemente care ne permit să confirmăm acest lucru”, a explicat Hanson.

Piesa va fi scoasă la licitație

Piesa va fi scoasă la licitație miercuri, la Hansons Auctioneers, în Etwall, Derbyshire.

Casa de licitații estimează că statueta ar putea ajunge la un preț de până la 10.000 de lire sterline.

Vânzătorul știa că obiectul ar putea fi din jad și bănuia că este vechi, însă nu și-a dat seama de adevărata sa valoare.

„Este un jad chinezesc important, iar faptul că a fost cumpărat cu doar o liră în urmă cu aproximativ două luni este extraordinar. Ne așteptăm să se vândă cu până la 10.000 de lire”, a spus Charles Hanson.

Potrivit acestuia, piesa are câteva zgârieturi, însă starea sa este remarcabilă având în vedere vechimea. Dacă estimarea experților se confirmă, statueta ar fi fost realizată în urmă cu aproximativ 600-650 de ani.

Jadul, asociat cu norocul

Jadul a avut o importanță deosebită în cultura chineză, fiind considerat o piatră cu proprietăți aproape mistice și asociat cu norocul și protecția. Obiectele din jad au fost apreciate și colecționate timp de secole.

„Este o poveste magică venită din China. Chinezii apreciază și astăzi jadul și colecționează animale sculptate în această piatră dură”, a mai spus Hanson.

Povestea statuetei este și un exemplu al obiectelor de patrimoniu care pot rămâne nedescoperite timp de generații și pot ajunge, aparent întâmplător, în mâinile unor cumpărători care nu le cunosc adevărata valoare.