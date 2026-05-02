O să plouă, iar pe la munte o să fie lapoviță și ninsoare. Maximele pornesc de la 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și ajung la 20 de grade în Banat.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se mai adună norii. Apar și câteva reprize de ploaie, iar dimineața este un pic ceață în Bărăgan. Atmosfera rămâne rece pentru această perioadă. Vor fi doar 10 grade în Constanța și cel mult 13 grade în Slobozia și în Călărași.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme schimbătoare și temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit. Maximele se opresc pe la 13...14 grade. Se înnorează din când în când. O să plouă și în această zonă, dar vorbim despre ploi slabe, trecătoare.

Norii apar și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. O să picure pe parcursul zilei, iar în zonele montane o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. Nu lipsesc perioadele însorite, dar temperaturile nu reușesc să treacă de 12 grade. Cerul se degajează pe timpul nopții, când se vor înregistra în jur de zero grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o dimineață rece, dar atmosfera se încălzește după prânz. Pe aici nu prea vedem norii. Precipitațiile lipsesc din prognoză și maximele ajung pe la 14 grade în zona Maramureșului. La noapte, în această zonă o să fie brumă.

În vestul României găsim vreme frumoasă, cer mai mult senin și temperaturi în creștere față de vineri. Atmosfera devine foarte plăcută pe la amiază, când se vor atinge 15...16 grade. La noapte, în sudul Banatului se intensifică vântul. O să bată cu 50...60 km/h.

Vremea se mai încălzește puțin și în Transilvania. Și asta după o dimineață rece, cu temperaturi negative și condiții de brumă. În vestul provinciei sunt anunțate valori de 14 grade. Nu vorbim deloc despre precipitații și atmosfera se menține însorită toată ziua.

Și în Oltenia urmează o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de vineri. Cele mai ridicate valori, de 17 grade, se vor înregistra la Drobeta-Turnu Severin. Acum, dimineață, este un pic de ceață în această regiune.

Și în sudul României sunt condiții de ceață la începutul zilei. Apoi se arată soarele. Temperaturile urcă până la 14...15 grade, după ce vineri au fost doar 11 grade în Lunca Dunării. În estul Munteniei mai apar ceva înnorări, dar nu este sigur că o să plouă.

Vremea se mai răcește și în Capitală. Maxima se oprește la 12 grade, cu vreo 10 grade mai puțin decât ar trebui. Avem o zi cam mohorâtă, cu ploi în special după orele amiezii. Atunci se intensifică și vântul. Pot să apară și descărcări electrice. La noapte se împrăștie norii. Vor fi 4 grade în centru și 1 grad la marginea orașului.

Și la munte o să fie mult mai frig decât ar trebui. În masivele vestice se arată soarele. În rest avem o zi cam mohorâtă. O să plouă, iar la peste 1400 de metri altitudine, o să fie lapoviță și ninsoare.

Pe litoral găsim vreme tare neplăcută, cer acoperit, ploi slabe și temperaturi mult mai scăzute decât ar fi normal. Vor fi doar 10...11 grade pe plajă, iar vântul va accentua senzația de frig.