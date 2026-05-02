De la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește treptat în toată țara, iar vremea va deveni predominant frumoasă și caldă, cu maxime ce vor ajunge spre 27 de grade până la mijlocul săptămânii. Spre finalul intervalului, probabilitatea de ploi va crește din nou, în special în jumătatea de nord a țării.

Averse și temperaturi scăzute în prima parte a intervalului

Astfel, în intervalul 2 mai, ora 9:00 - 3 mai, ora 9:00, vremea se va menține cu mult mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în sudul, estul și local în centrul țării, iar în restul teritoriului se va încălzi ușor față de intervalul anterior.

Pe parcursul zilei vor fi înnorări temporare, iar pe arii relativ extinse în Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia și local în Transilvania vor fi averse.

Îndeosebi în regiunile sudice, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă de 10 - 15 litri/mp. În Carpații Orientali și Meridionali la altitudini de peste 1400 m vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Noaptea cerul va deveni variabil. Vântul va sufla în general moderat, cu intensificări în zona montană înaltă și pe arii restrânse în est și sud (rafale în general de 40 - 50 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în vestul țării, iar cele minime între -2 și 8 grade, mai scăzute în depresiuni spre -8 grade. Local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.

În București, vremea va fi deosebit de rece pentru începutul lunii mai. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, însă cu precădere spre orele amiezii și seara se vor semnala averse, intensificări de scurtă durată ale vântului și posibil descărcări electrice. Noaptea cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, iar minima va fi de 1 - 4 grade.

Încălzire ușoară în a doua parte a intervalului

În perioada 3 mai, ora 9:00 - 4 mai, ora 9:00, valorile termice vor crește ușor în regiunile extracarpatice, iar în restul țării vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar în vest și nord-vest mai mult senin.

După-amiaza și spre seară, în sud-est vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări, ziua, în sud-est (rafale în general de 40 - 45 km/h).

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar cele minime între -1 și 9 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre -4, respectiv -3 grade. Spre finalul intervalului, izolat va fi brumă, îndeosebi în sudul și estul Transilvaniei.

În Capitală, valorile de temperatură vor fi în creștere, însă se vor situa cu mult sub mediile multianuale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 15 - 16 grade, iar minima de 5 - 6 grade.

În perioada 4 mai, ora 9:00 - 5 mai, ora 9:00, valorile de temperatură vor crește în toate regiunile. Cerul va fi variabil în jumătatea estică a țării, unde vor fi condiții pentru ploi slabe, iar în rest va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 15 și 23 de grade, iar cele minime între 0 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 13 grade în Dealurile de Vest.

Și în București, valorile termice vor continua să crească și se vor apropia de cele normale pentru această dată. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 19 grade, iar cea minimă va fi de 6 - 8 grade.

Vreme caldă spre finalul intervalului

Intervalul 5 mai, ora 9:00 - 6 mai, ora 9:00 va fi caracterizat de o vreme caldă și în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 27 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral, spre 14 - 15 grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade în Dealurile de Vest. Izolat vor fi condiții de ceață.

În București, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 21 - 22 de grade, iar cea minimă de 8 - 9 grade.

Prognoza meteorologică pentru intervalul 6 mai, ora 9:00 - 9 mai, ora 9:00 arată valori termice care vor continua să crească și vor caracteriza o vreme caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va crește din a doua zi a intervalului, cu precădere în jumătatea de nord a țării.

Valorile termice în București vor continua să crească, iar vremea va fi caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată spre finalul intervalului.