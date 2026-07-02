Astfel, în perioada 2 iulie, ora 10:00 - 3 iulie, ora 10:00, vor fi perioade cu averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50 - 70 km/h şi izolat de peste 80 km/h) şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Cantităţile de apă vor fi de 15 - 25 litri/mp şi pe arii restrânse de peste 30 - 40 litri/mp.

De asemenea, joi, 2 iulie, în intervalul orar 10:00 - 21:00, va fi în vigoare un Cod galben caniculă şi disconfort termic ridicat în Maramureş, Transilvania, nordul şi în centrul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, respectiv între 31 şi 34 de grade Celsius.