Revelionul pe litoral a prins tot mai mulți adepți. Cât costă un sejur all-inclusive, de persoană, la un hotel

Pe de altă parte, vremea neobișnuit de caldă pentru această perioadă și aerul curat i-au determinat pe mulți să renunțe la munte pentru un revelion pe litoral.

Chiar și fără zăpadă, o escapadă la malul mării poate transforma noaptea dintre ani într-o experiență diferită, iar în Mamaia și Eforie multe pachete turistice sunt deja epuizate.

Primii turiști ajunși la malul mării nu au ratat plăcerea unei plimbări pe faleza Cazinoului din Constanța, mai ales că erau peste 12 grade Celsius.

Silvia trăiește de peste 30 de ani în Belgia, iar anul acesta petrece sărbătorile pe litoral, alături de cele mai bune prietene.

Silvia, turist: „Suntem împreună după o perioadă de un an de zile și mă bucur de ele. Avem noroc că avem soare, nu este atât de rece”.

„Suntem încântate, nu a mai fost soare de o săptămână” spune altă turista.

Specialiștii în turism notează că litoralul în extrasezon câștigă teren ca destinație de vacanță în anii în care zăpada întârzie să apară în zonele montane.

Turiști: „Am mai fost în Constanța într-un an de Revelion și ne-a plăcut foarte mult, și am hotărât anul acesta să fim tot aici.” (...)

„Venim din zona Prahovei, zonă de munte, și am încercat să căutăm căldură după atâtea zile pline de ger. Este minunat, vedem oameni din toate colțurile țării. Marea este liniștită și sperăm ca anul 2026 să fie la fel de liniștit.” (...)

„La noi erau trei grade, noaptea zero, o diferență considerabilă. Atmosfera este extraordinară. Ne plac soarele, liniștea, oamenii, muzica.”

Gradul de ocupare pentru unitățile de cazare deschise pe litoral este estimat la peste 80% pentru perioada de Revelion. Rezervările au inclus și pachete all inclusive care combină cazarea cu mesele festive.

Alexandra Bălăucă, manager recepție: „Vom avea și preparate mai deosebite pentru masa de Revelion, pe lângă cele tradiționale. Curcan la cuptor cu sosuri, rață cu garnituri speciale. Tarifarea a plecat de la 3.000 de lei de persoană, pachet all-inclusive pentru trei nopți.”

Peste 10.000 de turiști vor intra în noul an la malul mării. Cei mai mulți sunt în stațiunile din Sud.

