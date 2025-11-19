Vremea azi, 19 noiembrie. România intră sub un val de aer rece. Temperaturile maxime sunt de 11 grade și plouă

Marți se răcește și în sudul și în sud-estul țării, pe unde luni am avut temperaturi ridicate, chiar și 21 de grade în sud-est.

Marți, însă, vor fi cel mult 10...11 grade în regiunile sudice, în timp ce în depresiuni și în Moldova se vor înregistra doar 2...3 grade. Ploile continuă în Oltenia, în Muntenia și în Dobrogea, dar e posibil să picure și în Banat și în Crișana.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici atmosfera se menține închisă, o să plouă mai ales către seară și se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. Vântul crește în intensitate și se răcește. Ieri au fost 21 de grade la Călărași, dar astăzi se vor înregistra doar 8 grade.

Se răcește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Cerul rămâne acoperit de nori, o să plouă în unele zone și maximele nu mai trec de 8 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi cu înnorări și ploi pe suprafețe restrânse, dar acum dimineața apar precipitații izolate sub formă de lapoviță și ninsoare. Se răcește și după prânz se vor înregistra cel mult 4 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim mulți nori, însă nu sunt anunțate precipitații. Se încălzește ușor și se ating 9 grade la Satu Mare și Baia Mare.

În ținuturile vestice, atmosfera se menține închisă și o să picure puțin în Banat și în Crișana. Temperaturile puțin mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 9 grade.

În Transilvania, acum dimineața este frig, mai ales în depresiuni, iar acum dimineața e posibil să cadă lapoviță sau să ningă puțin. Pe parcursul zilei, înnorările persistă, o să plouă pe la munte, iar maximele vor ajunge până la 8 grade.

În Oltenia, atmosfera va fi închisă, apar și câteva ploi, iar vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei. Temperaturile cresc ușor și la amiază se ating 10...11 grade.

În ținuturile sudice, miercuri pătrunde un aer rece și după prânz se vor înregistra cel mult 9 grade. O să plouă și vântul va avea unele porniri.

Vremea în București

În București, astăzi se răcește simțitor. Cerul rămâne acoperit de nori. Mai apar câteva reprize de ploaie. Vântul se menține activ și maxima se oprește pe la 8 grade. La noapte continuă să plouă și minima va ajunge la 6 grade.

Vremea la munte

Atmosfera se menține închisă și în zonele montane. Ploile apar trecător, în special în masivele sudice, iar la altitudini mari o să fie un pic de lapoviță și ninsoare. Vântul nu pune probleme, iar temperaturile ajung la valori potrivite pentru data din calendar.

