Vremea azi, 19 august. Temperaturile continuă să scadă şi ajung sub normalul perioadei în sud, în est şi în centru

19-08-2025 | 07:28
Marți temperaturile continuă să scadă şi ajung sub normalul perioadei în sud, în est şi în centru.

Aversele apar mai ales la munte, în centru şi în ţinuturile sudice şi vor fi mai abundente în zona Meridionalilor.

Maximele pleacă de la 22...23 de grade în depresiuni şi în Bucovina şi ajung la 30 de grade în Banat.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune şi începem cu Dobrogea şi cu Bărăganul.

Pe aici găsim atmosfera schimbătoare, cu soare şi câteva reprize de ploaie pe parcursul zilei. Vântul prinde putere la malul mării, iar maximele, în scădere faţă de ieri, se opresc la 29 de grade.

vremea
Vremea se răcește la finalul acestei săptămâni. Cum vor fi temperaturile în ultimele zile din luna august

Mai sus, în Moldova sudică şi în nordul Munteniei, găsim vreme mai bună: atmosferă însorită, câţiva nori inofensivi şi un vânt liniştit. La amiază vor fi TOT 29 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei şi în Bucovina avem soare şi timp frumos, însă va fi destul de răcoare pentru acest moment al anului. Maximele nu trec de 25 de grade.

În nordul Transilvaniei şi în Maramureş urmează o zi însorită, în ansamblu, însă în zona Transilvaniei o să vină şi câteva averse. Temperaturile se menţin la valori agreabile şi ajung la 29 de grade pe la Satu Mare.

În vestul României prindem vreme bună în zonele mai joase, cu soare şi temperaturi potrivite momentului, de până la 30 de grade. În schimb, pe la munte se adună norii şi apar averse însoţite de descărcări electrice.

În Transilvania norii se înmulţesc şi vin mai multe reprize de ploaie, cu tunete şi fulgere. În special în zona Meridionalilor se pot strânge peste 20 de litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsesc perioadele însorite, însă amiază ne-aduce vreme răcoroasă, cu maxime de cel mult 26 de grade.

În Oltenia avem soare şi vreme bună, însă pe parcursul zilei apar şi ceva averse zgomotoase, în unele zone. Maximele, în scădere faţă de marți, ating 28 de grade în vestul provinciei, pe la Drobeta Turnu Severin.

Şi în ţinuturile sudice găsim temperaturi mai mici decât ieri. Pe-aici nu vor fi mai mult de 26 de grade. Domina atmosfera însorită, dar sunt anunţate şi câteva reprize de ploaie, mai abundente în regiunile montane.

Vremea în Bucureşti

 

În Bucureşti se face mai răcoare decât ar fi normal. O să plouă mai ales în prima parte a zilei şi vor fi în jur de 25 de grade după prânz. La noapte vor mai fi ceva înnorări şi temperatura coboară până la 16 grade.

Vremea la Munte

 

Răcirea vremii continuă şi în zonele montane. Instabilitatea este destul de ridicată în Carpaţii Meridionali şi în Occidentali, pe unde apar averse consistente şi e posibil să cadă grindină.

Vremea la Mare

 

Temperaturile scad şi la malul mării, aşa că astăzi vor fi cel mult 27...28 de grade prin staţiuni. Apar câteva reprize de ploaie şi aici, iar vântul are intensificări trecătoare pe parcursul zilei.

