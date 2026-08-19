Vântul va avea unele intensificări pe crestele montane și în nord-vestul țării, iar temperaturile cresc în majoritatea zonelor țării. La amiază vor fi 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici soarele strălucește în cea mai mare parte a zilei, vântul este destul de activ și se răcorește ușor. Ieri au fost 36 de grade în această zonă. Astăzi, maximele nu mai trec de 31 de grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei predomină vremea frumoasă, dar și pe aici s-ar putea să vină o ploaie slabă, de scurtă durată. Temperaturile, mai scăzute decât ieri, se opresc la 30 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi cu soare, câțiva nori și temperaturi în creștere. Ieri au fost 23 grade la Suceava, dar astăzi se încălzește și se ating 26 de grade, iar la Iași şi Bacău vor fi 28 de grade.

Cresc temperaturile şi în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Atmosferă va fi plăcută, însă pe la munte și izolat în celelalte zone vor veni câteva ploi slabe şi vântul devine mai insistent.

Se încălzește și în ținuturile vestice. La amiază se ating 30 de grade. Domină atmosfera cu soare și doar în Crișana s-ar putea să picure puţin.

În Transilvania mai vin ceva averse, în special pe la munte şi vântul o să bată cu 35...45 km/h. În rest se anunță soare și vreme frumoasă. Maximele ajung la 29 de grade în vestul provinciei și la 25 de grade în depresiuni.

Sud-vestul țării are parte de soare și vreme frumoasă, dar se face din nou foarte cald. Maximele ajung la 34 de grade, iar către seară vin ceva ploi în zonele de munte.

În ținuturile sudice, temperaturile scad și la amiază vor fi cel mult 33 de grade la Alexandria. Domină atmosfera însorită și doar izolat s-ar putea să picure puțin.

Vremea în București

În București, astăzi avem încă o zi cu soare, dar se mai răcorește și maximă nu mai trece de 32 de grade. Urmează o noapte plăcută cu 17 grade în centrul oraşului şi 13 grade la periferie.

Vremea la Munte

La munte, atmosfera rămâne însorită în cea mai mare parte a zilei. Dimineața și seara mai apar ceva înnorări și ploi slabe, iar vântul va mai avea intensificări în zonele înalte, cu viteze de 60...70 km/h.

Vremea la Mare

La malul mării, se anunță o zi frumoasă, cu cer curat și un vânt puțin mai activ. Pe plajă se ating cel mult 27 de grade, iar apa mării va avea în jur de 22 de grade.