Summit UE cu miză majoră pentru România. Apărarea flancului estic și fondurile europene, negociate la Consiliul European

Consiliul European de vară se reuneşte în zilele de 18 şi 19 iunie, la Bruxelles, pentru a discuta, între altele, despre Ucraina, competitivitate, Cadrul Financiar Multianual, apărare şi securitate, Orientul Mijlociu și migraţie.

Cu privire la Ucraina, liderii vor discuta cu preşedintele Volodimir Zelenski despre cele mai recente evoluţii de război. Liderii europeni vor discuta şi despre deschiderea primului grup tematic de capitole în cadrul negocierilor de aderare cu Ucraina şi Republica Moldova, în contextul în care, la 15 iunie, statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu cele două state, conform anunţului preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa (Reuters şi AFP). Cele două ţări au devenit state candidate în iunie 2022. În ceea ce priveşte competitivitatea, site-ul consilium.europa.eu scrie că subiectul rămâne crucial pentru prosperitatea şi modelul social ale Europei. În acest context, liderii UE vor trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce priveşte agenda "O Europă, o piaţă", care stabileşte măsuri şi calendare concrete pentru iniţiative legislative şi de politică în cinci domenii-cheie: simplificarea normelor şi reducerea sarcinilor administrative; aprofundarea şi consolidarea pieţei unice; promovarea unei agende comerciale ambiţioase; reducerea costurilor energiei, promovând totodată decarbonizarea; accelerarea transformării digitale şi a transformării prin inteligenţa artificială.

Bugetul UE, pe agenda liderilor europeni Liderii UE îşi vor continua, de asemenea, discuţiile cu privire la următorul CFM 2028-2034, luând ca punct de plecare Consiliul European informal din Cipru, din 23-24 aprilie 2026. Pe baza cadrului de negociere prezentat de preşedinţia cipriotă la 11 iunie 2026, liderii vor discuta elementele principale ale bugetului pe termen lung, inclusiv realizarea de progrese în ceea ce priveşte noile resurse proprii. Obiectivul este acela de a crea condiţiile pentru ca un acord să fie obţinut până la sfârşitul anului. Cu privire la Orientul Mijlociu, liderii UE vor discuta cele mai recente evoluţii din regiune, incluzând conflictul din Iran şi impactul acestuia asupra preţurilor energiei, situaţia din Gaza şi Cisiordania sau evoluţiile din Liban, inclusiv sprijinul acordat în continuare de Uniune pentru încetarea focului şi pentru statul şi poporul libanez. Liderii europeni vor aborda şi punerea în aplicare a agendei UE privind pregătirea pentru apărare. Recentele incursiuni ale unor drone în spaţiul aerian al UE, inclusiv prăbuşirea unei drone ruseşti încărcate cu explozivi în România, au scos în evidenţă necesitatea urgentă de continua acţiunea în acest domeniu, inclusiv prin consolidarea flancului estic al UE, se mai arată pe site-ul Consiliului European. Migraţia este un alt subiect luat în discuţie la reuniunea din 18-19 iunie. Liderii UE vor trece în revistă progresele înregistrate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a concluziilor anterioare ale Consiliului European cu privire la migraţie, pentru a se asigura că lucrările continuă într-un ritm rapid în toate domeniile prioritare. În acest sens, noul Pact privind migraţia şi azilul a fost adoptat de Consiliul Uniunii Europene în mai 2024 şi a intrat în vigoare în toate statele membre pe 12 iunie 2026.

Ce au decis liderii la ultimul Consiliu European La 19 martie 2026 a avut loc anterioara reuniune formală a Consiliului European. Liderii s-au întâlnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, pentru a discuta despre situaţia geopolitică şi despre multilateralism, în contextul războiului din Iran. Liderii au adoptat, de asemenea, concluzii privind Ucraina, Orientul Mijlociu, competitivitatea şi piaţa unică, apărarea şi securitatea europeană, migraţia, multilateralismul, consolidarea rezilienţei democratice a Europei, protecţia online a copiilor, regiunile estice ale UE şi râul Nistru. Membrii Consiliului European au condamnat Iranul, Belarusul şi Coreea de Nord pentru faptul că au continuat să furnizeze Rusiei sprijin militar. Cu privire la Orientul Mijlociu, liderii europeni au invitat Iranul şi pe interpuşii acestuia să înceteze atacurile militare fără discriminare împotriva ţărilor din regiune, în conformitate cu Rezoluţia 2817 din 11 martie 2026 a Consiliului de Securitate al ONU (sursa: https://docs.un.org/en/s/res/2817(2026). De asemenea, liderii au invitat regimul iranian să înceteze violenţa şi represiunea împotriva propriului popor şi au subliniat că Iranului nu trebuie să i se permită niciodată să dobândească o armă nucleară.

Ce i-a cerut Nicușor Dan șefului Consiliului European înainte de summitul de la Bruxelles Nicuşor Dan a discutat cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, căruia i-a transmis că incidentul cu drona rusească de la Galaţi ar trebui reflectat în concluziile înaltului for european, transmitea Administrația Prezidențială pe 9 iunie. „În cadrul discuţiei, am susţinut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galaţi şi consolidarea mesajului de condamnare a acţiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată şi inacceptabilă a spaţiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste tactici sunt de netolerat şi este imperativ să fie ferm condamnate”, a scris şeful statului pe Facebook. El a susţinut că România va urmări în continuare ca proiectele din iniţiativa Eastern Flank Watch să devină operaţionale în complementaritate cu iniţiativele NATO pentru a asigura apărarea şi securitatea europeană. Totodată, Nicuşor Dan spune că a vorbit cu şeful Consiliului European şi despre viitorul cadru financiar multianual al UE. „În contextul în care vom avea o primă discuţie asupra propunerilor de alocări efective, am subliniat că este important ca acestea să fie cât mai echilibrate şi să includă soluţii relevante pentru nevoile României. Pentru noi, obiectivul este de a valorifica ceea ce s-a stabilit în cadrul Grupului de 'Prieteni ai Coeziunii', pe baza Declaraţiei Comune agreate de statele membre ale grupului pe 26 mai, sub coordonarea României”, a adăugat preşedintele.

Ce este și cum funcționează Consiliul European Consiliul European reunește liderii UE pentru a stabili prioritățile politice ale Uniunii și reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările din UE. Trebuie subliniat că acest consiliu este una dintre cele șapte instituții oficiale ale Uniunii. El își exercită activitatea în cadrul summiturilor (de obicei, trimestriale) ale liderilor UE, prezidate de un președinte permanent. La aceste reuniuni participă șefii de stat sau de guvern ai tuturor țărilor UE, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene. În plus, Consiliul European stabilește orientarea generală și prioritățile politice ale Uniunii Europene, însă nu adoptă acte legislative. Rolul său este de a oferi direcția strategică a Uniunii și de a defini marile obiective politice pe termen mediu și lung. De asemenea, Consiliul European intervine în chestiunile complexe și sensibile care nu pot fi soluționate la niveluri inferioare de cooperare între statele membre. În astfel de situații, liderii europeni caută soluții comune pentru problemele cu impact major asupra Uniunii. Instituția are și un rol important în definirea politicii externe și de securitate comune a UE. Liderii statelor membre stabilesc pozițiile Uniunii în raport cu marile provocări internaționale, ținând cont de interesele strategice ale UE și de implicațiile în domeniul apărării și securității.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













