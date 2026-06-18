Din cei 200 de membri ai forului legislativ, 125 au votat pentru și 61 împotriva acestui proiect de lege care va autoriza introducerea, furnizarea sau deținerea de arme nucleare pe teritoriul finlandez, în circumstanțe excepționale legate de apărarea militară a țării, în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Treisprezece deputați au fost absenți.

Această decizie abrogă dispozițiile legii finlandeze privind energia nucleară din anii 1980, care interziceau importul, producția, deținerea și detonarea explozibililor nucleari. Ea modifică de asemenea codul penal pentru a integra excepții de la interzicerea armelor nucleare.

'Cu această reformă, noi consolidăm apărarea Finlandei și permitem utilizarea completă de către NATO a descurajării nucleare pentru a proteja Finlanda', a scris ministrul finlandez al apărării, Antti Hakkanen, în ajunul votului pe platforma X.

Pe fondul invaziei ruse în Ucraina în 2022, Helsinki a pus capăt mai multor decenii de nealiniere militară și a aderat la NATO în aprilie 2023.

Acest proiect de lege a suscitat dezbateri în ultimele luni în această țară nordică, partidele de opoziție criticând această schimbare de curs față de poziția tradițională a țării, care interzicea armele nucleare.

Unul dintre obiective este de a răspunde la degradarea situației de securitate în regiune și de a armoniza legislația finlandeză cu cea a țărilor vecine nordice - Suedia, Norvegia și Danemarca - ale căror legi nu interzic în mod explicit explozibilii nucleari.

Premierul finlandez Petteri Orpo a declarat la începutul lunii iunie că Finlanda este interesată de dispozitivul de descurajare nucleară condus de Franța pentru întărirea securității pe continent, dar că nicio decizie nu a fost luată încă în această privință.

Președintele francez Emmanuel Macron a actualizat în cadrul unui discurs important susținut la începutul lunii martie doctrina de descurajare nucleară franceză.

Franța, care alături de Marea Britanie, este țara europeană ce dispune de arma nucleară, a propus o 'descurajare avansată', asociind alte state europene dispuse sa participe, dar 'fără nicio împărțire a deciziei finale'.